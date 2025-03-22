توخيل: على بيلينجهام اللعب بانضباط تكتيكي أكبر

وجه توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا نصيحة إلى لاعبه جود بيلينجهام بضرورة اللعب بانضباط تكتيكي أكبر.

وفاز منتخب إنجلترا على منافسه ألبانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026 وذلك في الظهور الأول لتوخيل كمدرب لإنجلترا.

وقال المدرب الألماني لـ ذا أثلتيك: "من دواعي سروري العمل مع بيلينجهام، لكن أريد رؤية أفضل ما لديه بقميص إنجلترا".

وأضاف "هو مستعد دائما لبذل قصارى جهده، لكننا بحاجة إلى مساعدته حتى يحافظ على مجهوده بشكل أفضل مع تقديمه نفس التأثير أو ربما أكبر".

وشدد "علينا التأكد أن جميع اللاعبين يلعبون بنفس الإيقاع ويساعدون بعضهم البعض، على بيلينجهام اللعب بانضباط تكتيكي أكبر لتوفير بعض الطاقة للحظات الحاسمة".

وأكمل "بيلينجهام يحب التحدث إلى الحكام لأنه عاطفي للغاية ويكره الخسارة، ترى شغفه ورغبته في الفوز دائما".

وتابع "سيتعلم توجيه عواطفه قليلا وسيحافظ على هذا الشغف".

وأنهى حديثه قائلا: "من الجيد وجوده وسنحاول الاستفادة منه قدر الإمكان فهو لاعب أساسي".

وبذلك حصل منتخب إنجلترا على 3 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن لاتفيا.

ويتذيل منتخب ألبانيا الترتيب بدون رصيد من النقاط.