كأس الرابطة الإماراتية - النني "المدافع" يقود الجزيرة للنهائي بفوز شاق على الوصل

السبت، 22 مارس 2025 - 22:37

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة

شارك محمد النني في فوز الجزيرة على الوصل بنتيجة 3-1 والوصول لنهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وكان الوصل قد انتصر في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 1-0، لكن الجزيرة قلب الطاولة في الإياب بالفوز 3-1 والتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

وبدأ النني اللقاء في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات الدفاعية.

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وتقدم الجزيرة بهدف رامون ميريز في الدقيقة 20 ليتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.

ثم أضاف فينسيوس ميلو الهدف الثاني على يسار الحارس بتسديدة أرضية في الدقيقة 27.

وأكمل نبيل فقير الثلاثية في الشوط الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 45.

وقلص جواو بيدرو الفارق في الدقيقة 74 من علامة الجزاء للوصل.

وتألق النني بعد دقيقة في تشتيت كرة من على خط المرمى كادت تعيد الأمور لنقطة الصفر من جديد.

وكاد الوصل أن يخطف الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 برأسية تصدى لها الحارس ثم متابعة ارتدت من العارضة وأخرى من القائم ليتأهل الجزيرة بشق الأنفس للنهائي.

وينتظر الجزيرة معرفة هوية منافسه غدا الأحد، إذ يلتقي شباب الأهلي دبي مع الشارقة بعدما فاز الأول ذهابا خارج أرضه بنتيجة 3-1.

ويحمل الجزيرة لقب البطولة مرة وحيدة جاءت في 2010، وخسر فرصة التتويج في مناسبتين في عامي 2013 و2014.

محمد النني الجزيرة كأس الرابطة الإماراتية
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