كأس الرابطة الإماراتية - النني "المدافع" يقود الجزيرة للنهائي بفوز شاق على الوصل

شارك محمد النني في فوز الجزيرة على الوصل بنتيجة 3-1 والوصول لنهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وكان الوصل قد انتصر في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 1-0، لكن الجزيرة قلب الطاولة في الإياب بالفوز 3-1 والتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

وبدأ النني اللقاء في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات الدفاعية.

وتقدم الجزيرة بهدف رامون ميريز في الدقيقة 20 ليتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.

ثم أضاف فينسيوس ميلو الهدف الثاني على يسار الحارس بتسديدة أرضية في الدقيقة 27.

وأكمل نبيل فقير الثلاثية في الشوط الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 45.

وقلص جواو بيدرو الفارق في الدقيقة 74 من علامة الجزاء للوصل.

مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة 💥 شاهد أهداف قمة الجزيرة والوصل 3-1 وصعود "فخر أبوظبي" إلى المباراة النهائية ⚽️📹#الجزيرة_الوصل#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/C0MspgM2V2 — ADSportsTV (@ADSportsTV) March 22, 2025

وتألق النني بعد دقيقة في تشتيت كرة من على خط المرمى كادت تعيد الأمور لنقطة الصفر من جديد.

" النني حارس الجزيرة في هذه اللقطة " من على خط المرمى.. محمد النني يمنع الهدف الثاني للوصل 🚫#الجزيرة_الوصل#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/3rqmgoIKLN — ADSportsTV (@ADSportsTV) March 22, 2025

وكاد الوصل أن يخطف الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 برأسية تصدى لها الحارس ثم متابعة ارتدت من العارضة وأخرى من القائم ليتأهل الجزيرة بشق الأنفس للنهائي.

"عندما تكون الفرصة أجمل من الأهداف" 📹 الحارس ثم العارضة ثم القائم.. الكرة تمتنع عن الوصل في هذه اللقطة 🚫#الجزيرة_الوصل#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/etxz7tDgl9 — ADSportsTV (@ADSportsTV) March 22, 2025

وينتظر الجزيرة معرفة هوية منافسه غدا الأحد، إذ يلتقي شباب الأهلي دبي مع الشارقة بعدما فاز الأول ذهابا خارج أرضه بنتيجة 3-1.

ويحمل الجزيرة لقب البطولة مرة وحيدة جاءت في 2010، وخسر فرصة التتويج في مناسبتين في عامي 2013 و2014.