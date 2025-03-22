سموحة يدعو أعضائه لحضور مباراة مصر ضد سيراليون مجانا

دعا نادي سموحة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعضائه لحضور مباراة مصر ضد سيراليون.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه سيراليون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكتب سموحة "يسر النادي دعوة جميع شبابه من سن 16 حتى 25 عاما لحضور مباراة منتخب مصر ضد سيراليون الثلاثاء المقبل".

وأضاف "يقدم النادي تذاكر مجانية بالكامل لجميع المشاركين ونقل مجاني من النادي إلى الاستاد والعودة".

وأتم "الفعالية تحت رعاية مجلس إدارة نادي سموحة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة".

وحقق منتخب مصر انتصارا خارج الأرض بنتيجة 2-0 على إثيوبيا ليقترب أكثر من التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وأقيم اللقاء على ملعب العربي الزاولي في المغرب بدلا من إقامته في إثيوبيا.

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وسيراليون بعد نهاية الجولة الخامسة.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع سيراليون في الجولة السادسة على استاد القاهرة الدولي، والفوز سيعني الاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرة الرابعة لكأس العالم.

وواصل منتخب مصر نتائجه الإيجابية تحت قيادة حسام حسن إذ فاز في 7 مباريات من أصل 11 وتعادل في 3 وخسر 1.

وحافظ منتخب مصر تحت قيادة العميد على نظافة شباكه في 6 مباريات.

وفي المباراة رقم 20 بين المنتخبين حقق منتخب مصر الفوز في 15 مباراة مقابل 3 لإثيوبيا وتعادلين.