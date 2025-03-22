تقرير: النصر يستعيد مدافعه قبل مواجهة الهلال

السبت، 22 مارس 2025 - 22:07

كتب : FilGoal

جون دوران - النصر السعودي

استعاد فريق النصر مدافعه استعدادا لمباراة الهلال عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن أيمريك لابورت عاد لتدريبات الفريق وبدأ الجري حول الملعب تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض المدافع الإسباني لإصابة خلال مباراة فريقه ضد الوحدة في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي.

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ولعب لابورت مع النصر في 24 مباراة في جميع البطولات وسجل 4 أهداف.

ويستعد النصر لمواجهة غريمه الهلال في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي يوم الجمعة 4 أبريل.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بالتساوي مع القادسية الرابع.

بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

ويتصدر اتحاد جدة الترتيب برصيد 61 نقطة.

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