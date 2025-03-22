رونالدو يرد على تقليد هويلوند احتفاله أمامه

السبت، 22 مارس 2025 - 21:38

كتب : FilGoal

هويلوند يقلد احتفال رونالدو أمامه

رد كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال على تقليد راسموس هويلوند لاعب الدنمارك لاحتفاله بعد التسجيل في البرتغال.

وكان هويلوند قد سجل هدف فوز الدنمارك على البرتغال في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليحتفل على طريقة رونالدو تحت أنظاره.

وقال رونالدو خلال مؤتمر صحفي: "احتفال هويلوند على طريقتي ليس به أي مشكلة وأعلم أنه لم يكن قلة احترام".

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وأضاف "أتفهم أن هناك الكثير من الأشخاص يحتفلون مثلي في جميع الرياضات، آمل أن يكون غدا هو من يراني أحتفل".

وأكمل "لا يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف، كل ما أريده هو فوز البرتغال، إذا فزنا لم ألعب سأكون سعيدا".

وواصل "أركز فقط على الدفاع عن شعار بلدي حتى مماتي، سأكون سعيدا إذا انتصرنا وسجل زميل آخر هدفا".

وتابع "خسرت مباريات خلال الـ90 دقيقة، لكنني لم أخسر من قبل في الشوط الأول، غدا الشوط الثاني".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك مباريات كهذه يكون الأداء سيئا مني ومن فريقي، لكن هذا جزء من الحياة".

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة غريمه الدنمارك في لقاء الإياب الأحد المقبل.

ماذا قال هويلوند؟

تحدث هويلوند عن احتفاله على طريقة رونالدو لقناة تي في 2 الدنماركية قائلا: "كان هذا من أجل نجمي المفضل وليس رغبة في السخرية منه".

وأضاف "لقد أثر كثيرا على مسيرتي الكروية والتسجيل أمامه وضد البرتغال أمر كبير للغاية".

وأوضح "لطالما حلمت بتقليد رونالدو وخاصة أمامه. ليس شماتة بل لإظهار الاحترام".

وكشف "أتذكر حين سجل هدفا من ركلة حرة عام 2009. كنت في الملعب ومنذ ذلك الحين أصبحت من أشد معجبيه".

واستطاع منتخب الدنمارك تحقيق الفوز على أرضه أمام كريستيانو رونالدو بهدف دون رد.

وأهدر كريستيان إريكسن فرصة التقدم في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني استطاع البديل راسموس هويلوند من تسجيل هدف اللقاء الوحيد والفوز.

ولأول مرة تنتصر الدنمارك على البرتغال منذ تصفيات يورو 2012.

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