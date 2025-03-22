انتهت كأس العاصمة - مودرن (2)-(0) سموحة.. انتصار يتكرر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد سموحة في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز الأول في المجموعة الأولى.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 87: وليد علي فرج يرسل عرضية متقنة وحسام حسن يسجل الثاني برأسية

ق 69: العارضة تمنع الهدف الثاني لعلي زعزع

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

أحمد عاطف يستغل خروج الحارس ويسجل الهدف الأول لمودرن سبورت في مرمى سموحة pic.twitter.com/CeTbJTE1ef — ON Sport (@ONTimeSports) March 22, 2025

ق 23: جووول أحمد عاطف يسجل الأول لمودرن سبورت مستفيدا من خروج خاطئ للحارس

بداية اللقاء