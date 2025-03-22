تصفيات كأس العالم - هالاند يقود النرويج لاكتساح مولدوفا بخماسية
السبت، 22 مارس 2025 - 21:12
كتب : FilGoal
قاد إرلينج هالاند منتخب النرويج لتحقيق الفوز بخماسية على مولدوفا في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026.
وتصدر منتخب النرويج ترتيب المجموعة التاسعة مبكرا.
وتقدم منتخب النرويج برباعية في الشوط الأول.
وافتتح جوليان ريرسون التسجيل في الدقيقة 5.
وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعد سلسلة تمريرات أرضية رائعة، ليصل للهدف الدولي رقم 39 في 40 مباراة.
هجمة منظمة من النرويج تنتهي بتوقيع القناص هالاند في شباك مولدوفا! 🔥⚽
#هالاند #النرويج #تصفيات_كأس_العالم_2026 pic.twitter.com/y8kTph8tym— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 22, 2025
وعزز ثيلو أسجارد النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 38.
وأكمل ألكسندر سورلوث الرباعية في الدقيقة 43، برأسية بعد ركنية نفذها مارتن أوديجارد.
⚡ ألكسندر سورلوث يضع بصمته ويضيف الهدف الرابع للنرويج! 🔥🇳🇴⚽
#سورلوث #النرويج #تصفيات_كأس_العالم_2026 pic.twitter.com/mDPQc9GaQ4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 22, 2025
وفي الشوط الثاني أنهى البديل آرون دونوم أهداف المباراة بالخامس في الدقيقة 69 بعد 6 دقائق على مشاركته بدلا من سورلوث.
وللمباراة الثانية على التوالي ينتصر منتخب النرويج بخماسية دون مقابل بعدما اكتسح كازاخستان في نوفمبر الماضي لحساب دوري الأمم الأوروبية.
ويتأهل متصدر ترتيب المجموعة مباشرة لكأس العالم 2026.
فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات الملحق لحسم المقاعد الأوروبية الأخيرة في المونديال.