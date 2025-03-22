تصفيات كأس العالم - هالاند يقود النرويج لاكتساح مولدوفا بخماسية

السبت، 22 مارس 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - النرويج

قاد إرلينج هالاند منتخب النرويج لتحقيق الفوز بخماسية على مولدوفا في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وتصدر منتخب النرويج ترتيب المجموعة التاسعة مبكرا.

وتقدم منتخب النرويج برباعية في الشوط الأول.

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وافتتح جوليان ريرسون التسجيل في الدقيقة 5.

وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعد سلسلة تمريرات أرضية رائعة، ليصل للهدف الدولي رقم 39 في 40 مباراة.

وعزز ثيلو أسجارد النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 38.

وأكمل ألكسندر سورلوث الرباعية في الدقيقة 43، برأسية بعد ركنية نفذها مارتن أوديجارد.

وفي الشوط الثاني أنهى البديل آرون دونوم أهداف المباراة بالخامس في الدقيقة 69 بعد 6 دقائق على مشاركته بدلا من سورلوث.

وللمباراة الثانية على التوالي ينتصر منتخب النرويج بخماسية دون مقابل بعدما اكتسح كازاخستان في نوفمبر الماضي لحساب دوري الأمم الأوروبية.

ويتأهل متصدر ترتيب المجموعة مباشرة لكأس العالم 2026.

فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات الملحق لحسم المقاعد الأوروبية الأخيرة في المونديال.

إرلينج هالاند النرويج مولدوفا تصفيات كأس العالم 2026
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