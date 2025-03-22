التشكيل - لاكاي في هجوم سيراميكا كليوباترا وشكري دكة لأول مرة.. والعرفاوي في وسط غزل المحلة

السبت، 22 مارس 2025 - 21:02

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - بيراميدز - سيراميكا - علي جبر

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الأساسي ضد غزل المحلة.

ويواجه سيراميكا كليوباترا منافسه غزل المحلة في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثالثة ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويقود الجنوب إفريقي فاخري لاكاي هجوم سيراميكا كليوباترا.

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ويلعب ماهر بثلاثي وسط مكون من محمد توني ومحمد عادل وأحمد بلحاج.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: عبد الرحمن جمال – رجب نبيل – سعد سمير – يوسف عفيفي

خط الوسط: محمد توني – محمد عادل – أحمد بلحاج

خط الهجوم: مازن ياسر – أيمن موكا – فاخري لاكاي

من جهة أخرى، يعود محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا لدكة بدلاء الفريق مجددا بعد العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن الملاعب منذ 14 أبريل الماضي.

بينما أعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة تشكيل فريقه.

ويلعب التونسي محمد بن حمودة بشكل أساسي.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عمرو الجزار – أحمد فتحي – يحيى زكريا – محمد جابر

خط الوسط: موري توريه – محمد أشرف – رشاد العرفاوي

خط الهجوم: عماد ميهوب – عبده يحيى – محمد بن حمودة

ويتذيل سيراميكا ترتيب المجموعة بدون نقاط من مباراة واحدة.

ويحتل المحلة وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع البنك الأهلي من مباراتين.

فاخري لاكاي سيراميكا كليوباترا كأس رابطة الأندية المحترفة غزل المحلة
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