التشكيل - ثلاثي يقود الهجوم لـ مودرن سبورت وسموحة

السبت، 22 مارس 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

سموحة

يعتمد سموحة ومودرن سبورت على ثلاثي في الهجوم خلال مواجهة الفريقين لحساب الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الفريقان في التاسعة والنصف مساءً على ملعب بتروسبورت.

ولم يحقق كلا الفريقين الفوز في النسخة الحالية حتى الآن لحساب المجموعة الأولى.

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وجاء تشكيل مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود رزق – علي الفيل – علي فوزي

الوسط: معتز زدام – محمد مسعد – غنام محمد

الهجوم: حسام حسن – أحمد يوسف – أحمد عاطف

فيما جاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: محمد أشرف

الدفاع: هشام حافظ – بركات حجاج – محمد مصطفى - شريف رضا

الوسط: عبد الرحمن عامر – محمد كونيه – أبو بكر ليادي

الهجوم: مصطفى البدري - علي عمرو – أشرف مجدي

وخسر مودرن سبورت من بتروجت بهدف دون رد ويحتل المركز الرابع.

فيما يتذيل سموحة ترتيب المجموعة بالخسارة من الجونة وبتروجت.

وتضم المجموعة الأولى فرق بتروجت والجونة والزمالك ومودرن سبورت وسموحة.

سموحة مودرن سبورت كأس عاصمة مصر
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