حسام عبد المجيد: أنا أقل راتب في الزمالك.. وعرض المكسيك "مكنش كوبري"

السبت، 22 مارس 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - الزمالك

يرى حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر أنه يستحق الحصول على راتب أكبر مما يحصل عليه في الوقت الحالي.

وقال عبد المجيد عبر برنامج رامز إيلون مصر على قناة إم بي سي مصر: "تلقيت عرضا من المكسيك لكن لم أوافق عليه".

وبسؤاله هل كان هذا العرض "كوبري" للانتقال بعد ذلك للأهلي رد قائلا: "لا".

أخبار متعلقة:
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا بعد طلب سيراميكا.. الاتحاد المصري يوافق على استقدام طاقم حكام أجنبي ضد الزمالك

وأكمل "وسام أبو علي أكثر مهاجم يتعبني في الدوري المصري".

وأوضح "أرى أنني استحق الحصول على راتب ما بين 15 و20 مليون جنيه".

وفي النهاية اختار لاعب واحد يتعاقد معه من الأهلي ما بين أفشة وإمام عاشور قائلا: "أفشة بالتأكيد".

الزمالك حسام عبد المجيد
نرشح لكم
مباشر كأس العاصمة - مودرن (0)-(0) سموحة.. بداية اللقاء التشكيل - ثلاثي يقود الهجوم لـ مودرن سبورت وسموحة أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو مؤتمر بيسيرو: أتمنى أن يلحق فتوح بمباراة بتروجت.. ولا أهتم بتعيين تحكيم أجنبي مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا مران الأهلي - عودة كولر استعدادا للقاء طلائع الجيش مران الزمالك - عودة حمدي ومرحلة جديدة في تأهيل الجفالي.. وموقف عبد الله السعيد مدير تقني أجنبي.. ميدو يكشف تفاصيل مشروع تطوير قطاع الكرة بالزمالك
أخر الأخبار
رونالدو يرد على تقليد هويلوند احتفاله أمامه 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا (1)-(0) غزل المحلة.. جووول محمد عادل 18 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس العاصمة - مودرن (0)-(0) سموحة.. بداية اللقاء 20 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - هالاند يقود النرويج لاكتساح مولدوفا بخماسية 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - لاكاي في هجوم سيراميكا كليوباترا.. والعرفاوي في وسط غزل المحلة 39 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - ثلاثي يقود الهجوم لـ مودرن سبورت وسموحة 51 دقيقة | الدوري المصري
وفاة جمال مناد أسطورة منتخب الجزائر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بسبب أزمة نهضة بركان واتحاد العاصمة.. كاف يمنع استخدام الصور على قمصان الأندية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 3 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار 4 في سبتمبر؟ ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لـ كأس العالم 2026