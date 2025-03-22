حسام عبد المجيد: أنا أقل راتب في الزمالك.. وعرض المكسيك "مكنش كوبري"
السبت، 22 مارس 2025 - 19:16
كتب : FilGoal
يرى حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر أنه يستحق الحصول على راتب أكبر مما يحصل عليه في الوقت الحالي.
وقال عبد المجيد عبر برنامج رامز إيلون مصر على قناة إم بي سي مصر: "تلقيت عرضا من المكسيك لكن لم أوافق عليه".
وبسؤاله هل كان هذا العرض "كوبري" للانتقال بعد ذلك للأهلي رد قائلا: "لا".
وأكمل "وسام أبو علي أكثر مهاجم يتعبني في الدوري المصري".
وأوضح "أرى أنني استحق الحصول على راتب ما بين 15 و20 مليون جنيه".
وفي النهاية اختار لاعب واحد يتعاقد معه من الأهلي ما بين أفشة وإمام عاشور قائلا: "أفشة بالتأكيد".
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