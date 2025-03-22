وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد الفوز على إثيوبيا

السبت، 22 مارس 2025 - 18:51

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وسجل محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" ثنائية مصر في المباراة التي أقيمت في المغرب.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في الجولة السادسة يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن كل من سيراليون وبوركينا فاسو.

ويخوض منتخب مصر تدريبات استشفائية ثم يخوض المنتخب مرانه الطبيعي يومي الأحد والإثنين في استاد القاهرة.

منتخب مصر محمد صلاح
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