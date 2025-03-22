خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم
السبت، 22 مارس 2025 - 17:28
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر منتخب مصر ضد سيراليون في الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في الجولة السادسة يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة.
وفاز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.
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وسجل محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" ثنائية مصر في المباراة التي أقيمت في المغرب.
وعادت بعثة منتخب مصر من المغرب إلى القاهرة قبل قليل.
ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن كل من سيراليون وبوركينا فاسو.
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