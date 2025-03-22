مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة خروج صلاح ومرموش من المعسكر

أوضح مصدر من منتخب مصر حقيقة خروج محمد صلاح وعمر مرموش من معسكر الفراعنة بعد مباراة إثيوبيا.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال المصدر لـFilGoal.com: "كل اللاعبين مستمرين في معسكر منتخب مصر حتى الآن بما فيهم محمد صلاح وعمر مرموش".

وأضاف "اليوم التدريبات استشفائية ثم يخوض المنتخب مرانه الطبيعي يومي الأحد والإثنين في استاد القاهرة".

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وسجل محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" ثنائية مصر في المباراة التي أقيمت في المغرب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في الجولة السادسة يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة.

وعادت بعثة منتخب مصر من المغرب إلى القاهرة قبل قليل.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن كل من سيراليون وبوركينا فاسو.