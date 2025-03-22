كرة طائرة – نهائي كأس السيدات بين الأهلي والزمالك بدون فيديو

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة إقامة مباريات نهائي كأس مصر للسيدات بدون تقنية الفيديو.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات.

وتقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك مساء اليوم السبت، في مجمع صالات حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد اتحاد الكرة الطائرة أن المباراة ستقام بدون تقنية Video challenge (VAR).

يذكر أن الأهلي حسم لقبي الدوري والسوبر هذا الموسم.

وكانت سيدات الأهلي قد حسمن لقب كأس مصر الموسم الماضي.

ويشارك الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في مدينة أبوجا النيجيرية من 1 إلى 14 أبريل المقبل.

وكان الزمالك قد توج بلقب آخر نسختين من بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.