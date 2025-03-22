أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو

السبت، 22 مارس 2025 - 16:15

كتب : بسام أبو بكر

لاعبو المنتخب مع أشرف صبحي وزير الرياضة

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كواليس اجتماعه مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في منتخب مصر، وذلك بعد الصورة التي نُشرت لهما معا في استاد القاهرة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

مصر

وقال أشرف صبحي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عندما كنت في معسكر منتخب مصر فوجئت بـ زيزو يطلب الحديث معي بشأن أزمة مستحقاته المتأخرة حينما تواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس".

وأضاف "استمعت لشكوى زيزو وبعدها تحدثت مع هاني أبو ريدة واستدعيت باقي اللاعبين الذين لهم نفس الشكوى لإيجاد الحل لهذه الأزمة".

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وأكمل "توقعت أن يثار الجدل حول صورتي مع زيزو وذلك بسبب موقفه الحالي مع نادي الزمالك لكني أمتلك درجة كبيرة من الصبر والقدرة على تحمل أي ضغط لكن لابد أن يكون هناك احترام للمسؤولين".

وأتم تصريحاته "هاني أبو ريدة وعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة مع المنتخب الأولمبي".

وشارك زيزو مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، وحصل فيها الفراعنة على المركز الرابع.

ويتواجد زيزو حاليا مع منتخب مصر الأول بعد الفوز على إثيوبيا بهدفين دون رد في تصفيات كأس العالم 2026.

وزير الرياضة أشرف صبحي زيزو الدوري المصري الزمالك
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