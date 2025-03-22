ألفاريز: شاهدت ركلة الترجيح ضد ريال مدريد آلاف المرات ولا أشعر أنني لمست الكرة

السبت، 22 مارس 2025 - 13:35

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد

شدد خوليان ألفاريز لاعب أتليتكو مدريد على أنه لا يشعر أنه لمس الكرة مرتين أثناء تسديد ركلة الترجيح ضد ريال مدريد.

جوليان ألفاريز

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتليتكو مدريد بركلات الترجيح.

وقال ألفاريز عبر شبكة ESPN: "لقد شاهدت ركلة ترجيحي ضد ريال مدريد آلاف المرات لأن هناك مقاطع فيديو في كل مكان لها ولا أشعر أنني لمست الكرة وإذا كان هناك لمستين للكرة سيكون الاحتكاك بسيط جدا ومن الصعب إدراكه،".

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وأضاف "يجب أن تكون القواعد أكثر وضوحا لأنني لا أسعى لاستغلال الموقف، على سبيل المثال عندما يتقدم حارس المرمى ويتصدى لركلة جزاء يتم إعادتها وهذا ليس استغلالا لموقفي ولكن من المؤسف ما حدث".

وتقدم ألفاريز وسدد ركلة جزاء لأتليتكو مدريد وسجلها ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم احتسابها واعتبرها كركلة ضائعة لأنه رأى أن ألفاريز لمس الكرة مرتين.

وسيلتقي ريال مدريد في ربع النهائي مع أرسنال والذي كان قد تأهل على حساب بي إس في أيندهوفن.

خوليان ألفاريز أتليتكو مدريد
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