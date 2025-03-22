لاجازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس قد يتحرك لضم أوسيمين في الموسم المقبل

السبت، 22 مارس 2025 - 12:00

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

كشفت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن وجود رغبة داخل يوفنتوس في التعاقد مع فيكتور أوسيمين.

يعتقد يوفنتوس أن هجوم الفريق بحاجة إلى تدعيم بسبب عدم وجود فاعلية كبيرة من قبل قلوب الهجوم بالفريق.

في المباريات الأربعة الأخيرة لم يسجل يوفنتوس هدفا عن طريق المهاجمين.

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أركاديوش ميليك لم يشارك منذ مدة طويلة بسبب معاناته الطويلة مع الإصابة في الركبة.

على الجانب الآخر لا يتمتع دوسان فلاهوفيتش بفاعلية كبيرة منذ بداية الموسم كما أن راتبه مرتفع جدا إذ يعتبر أعلى راتب بالدوري الإيطالي كما أن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

والمهاجم الثالث راندال كولو مواني جاء على سبيل الإعارة ولكن تكلفة جلبه بشكل نهائي على الأغلب ستكون مرتفعة حال أراد يوفنتوس إتمام الصفقة.

وستتجه أنظار يوفنتوس إلى فيكتور أوسيمين لاعب نابولي المعار لجاتالاسراي خلال الموسم الحالي.

اللاعب يرحب بفكرة الانضمام ليوفنتوس خاصة إذا تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

اللاعب يملك شرطا جزائيا في عقده مع نابولي مقابل 75 مليون يورو ولكن بشرط أن يكون للفرق خارج إيطاليا فقط.

ولن يكون التعاقد مع أوسيمين سهلا ليوفنتوس والذي سيجب عليه التفاوض مع أحد المنافسين المباشرين للفريق من أجل التعاقد مع نجمهم ولكن ما قد يتمم الصفقة سيكون ضغط اللاعب حال رغبته في الانتقال للفريق وفي حالة استطاع يوفنتوس دفع المبلغ المنتظر أن يطلبه نابولي.

وشارك أوسيمين في 30 مباراة بقميص جالاتاسراي منذ بداية الموسم وتمكن من تسجيل 26 هدفا وصناعة 5 أهداف.

فيكتور أوسيمين يوفنتوس نابولي
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