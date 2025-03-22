خطوة على التأهل.. الأرجنتين تفوز على أوروجواي وتقترب من كأس العالم

اقترب منتخب الأرجنتين من التأهل لكأس العالم 2026 بعد الفوز على أوروجواي بهدف دون رد.

المباراة أقيمت على ملعب سينتيناريو بأوروجواي في الجولة 13 تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

المباراة شهدت غياب ليونيل ميسي بسبب تعرضه للإصابة قبل انطلاق فترة التوقف الدولي.

وارتفع رصيد الأرجنتين للنقطة 28 في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الثاني.

وسجل تياجو ألمادا هدف فوز الأرجنتين في الدقيقة 68 بتسديدة صاروخية.

الهدف كان هو رقم 2000 في تاريخ منتخب الأرجنتين.

وشهدت الدقيقة 95 طرد نيكولاس جونزاليس لاعب الأرجنتين بعد تدخل قوي على نانديز لاعب أوروجواي.

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ويلتقي منتخب الأرجنتين في مباراته المقبلة مع البرازيل فجر الأربعاء في تمام الساعة الثانية صباحا.

ويحتاج منتخب الأرجنتين للفوز على البرازيل لضمان التأهل بشكل رسمي لكأس العالم.

وفي حالة التعادل أو الخسارة من البرازيل سيحتاج الأرجنتين لتعادل أو خسارة بوليفيا لضمان التأهل بالجولة المقبلة.