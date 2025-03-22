مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا

السبت، 22 مارس 2025 - 02:46

كتب : أحمد الخولي

سيف الجزيري - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

كشف مصدر من سيراميكا كليوباترا موعد مخاطبته لاتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لمباراته ضد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وأعلن اتحاد الكرة المصري تقدم سيراميكا بطلب لاستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك.

وتأهل سيراميكا لمواجهة الزمالك يوم 28 مارس الجاري في نصف نهائي أعرق البطولات المصرية.

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وقال مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "مباريات ربع نهائي كأس مصر أقيمت يوم 15 مارس".

وأضاف "اتحاد الكرة أرسل لنا خطابا في اليوم التالي لإخطارنا بموعد وملعب مباراتنا ضد الزمالك بشكل رسمي".

وأوضح "في نفس اليوم (16 مارس) رددنا على اتحاد الكرة بخطاب لاستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك في كأس مصر".

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على استقدام طاقم حكام أجنبي بعد طلب من نادي سيراميكا كليوباترا وكذلك تسديد النفقات المطلوبة.

وكشف الاتحاد المصري أنه كلف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الذي جاء قبل أسبوعين كاملين من إقامة المباراة وإيداع المتقدم بالطلب تكاليف استقدامه لدى الاتحاد.

ووصل سيراميكا كليوباترا لدور نصف النهائي بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف عن طريق هاتريك من المغربي أحمد بلحاج، بينما أحرز أحمد شوشة للجونة من ركلة جزاء.

بينما فاز الزمالك على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين عن طريق سيف الدين الجزيري وبركات حجاج بالخطأ في مرماه ومحمود بنتايج ومصطفى شلبي.

وسجل ميدو مصطفى ومحمد سالم ثنائية سموحة.

الزمالك سيراميكا كأس مصر
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