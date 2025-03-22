حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون

ينتظر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر مؤازرة الجماهير في مواجهة سيراليون المقبلة في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر على إثيوبيا بنتيجة 2-0 في تصفيات كأس العالم بمباراة أقيمت في المغرب.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "نلعب للفوز في أي مباراة والأهم الثلاث نقاط وتصدر المجموعة".

وأضاف "ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون".

وأكمل "الكرة في إفريقيا تتغير والمنتخبات الصغيرة تتطور، وأشكر اللاعبين على مجهودهم الكبير في المباراة".

وواصل "منتخب إثيوبيا ظهر بشكل قوي وأهدرنا أكثر من فرصة مؤكدة لولا سوء الحظ".

وأتم "أشكر المغرب على التنظيم وحسن الاستقبال".

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ورفع منتخب مصر رصيده لـ 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وسيراليون بعد نهاية الجولة الخامسة.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع سيراليون في الجولة السادسة على استاد القاهرة الدولي، والفوز سيعني الاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرة الرابعة لكأس العالم.

وواصل منتخب مصر نتائجه الإيجابية تحت قيادة حسام حسن إذ فاز في 7 مباريات من أصل 11 وتعادل في 3 وخسر 1.

وحافظ منتخب مصر تحت قيادة العميد على نظافة شباكه في 6 مباريات.

وفي المباراة رقم 20 بين المنتخبين حقق منتخب مصر الفوز في 15 مباراة مقابل 3 لإثيوبيا وتعادلين.