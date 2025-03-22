حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون

السبت، 22 مارس 2025 - 02:10

كتب : FilGoal

حسام حسن - الجهاز الفني منتخب مصر

ينتظر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر مؤازرة الجماهير في مواجهة سيراليون المقبلة في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر على إثيوبيا بنتيجة 2-0 في تصفيات كأس العالم بمباراة أقيمت في المغرب.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "نلعب للفوز في أي مباراة والأهم الثلاث نقاط وتصدر المجموعة".

أخبار متعلقة:
محمد شحاتة: حلم التأهل لـ كأس العالم يقترب.. وشرف لي اللعب بجانب صلاح ربيعة: الجيل الحالي يستحق التأهل لكأس العالم البلعوطي: كان حلمي التواجد مع منتخب مصر ولن أفرط فيه إبراهيم حسن: لم نضع قدما للتأهل لـ كأس العالم ولكن الحلم يقترب

وأضاف "ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون".

وأكمل "الكرة في إفريقيا تتغير والمنتخبات الصغيرة تتطور، وأشكر اللاعبين على مجهودهم الكبير في المباراة".

وواصل "منتخب إثيوبيا ظهر بشكل قوي وأهدرنا أكثر من فرصة مؤكدة لولا سوء الحظ".

وأتم "أشكر المغرب على التنظيم وحسن الاستقبال".

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وسيراليون بعد نهاية الجولة الخامسة.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع سيراليون في الجولة السادسة على استاد القاهرة الدولي، والفوز سيعني الاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرة الرابعة لكأس العالم.

وواصل منتخب مصر نتائجه الإيجابية تحت قيادة حسام حسن إذ فاز في 7 مباريات من أصل 11 وتعادل في 3 وخسر 1.

وحافظ منتخب مصر تحت قيادة العميد على نظافة شباكه في 6 مباريات.

وفي المباراة رقم 20 بين المنتخبين حقق منتخب مصر الفوز في 15 مباراة مقابل 3 لإثيوبيا وتعادلين.

مصر حسام حسن منتخب مصر
نرشح لكم
البلعوطي: كان حلمي التواجد مع منتخب مصر ولن أفرط فيه ربيعة: الجيل الحالي يستحق التأهل لكأس العالم في سبتمبر؟ ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لـ كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم - الحلم يقترب.. مصر تنتصر على إثيوبيا بثنائية صلاح وزيزو تصفيات كأس العالم - زيزو يعود للتسجيل بقميص منتخب مصر أمام إثيوبيا تصفيات كأس العالم - عزز أرقامه مع المنتخب.. صلاح يسجل ويتقدم لـ مصر ضد إثيوبيا انتهت تصفيات كأس العالم - إثيوبيا (0)-(2) مصر.. انتصار جديد تشكيل إثيوبيا - أبو بكر ناصر يقود الهجوم ضد مصر.. وثلاثي في الدفاع
أخر الأخبار
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم – بالعلامة الكاملة.. المغرب يقلب تأخره إلى فوز على النيجر ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - الزمالك يتمسك بالصدارة.. والأهلي ينتصر على الجزيرة ساعة | كرة سلة
محمد شحاتة: حلم التأهل لـ كأس العالم يقترب.. وشرف لي اللعب بجانب صلاح ساعة | الكرة الإفريقية
البلعوطي: كان حلمي التواجد مع منتخب مصر ولن أفرط فيه ساعة | منتخب مصر
ربيعة: الجيل الحالي يستحق التأهل لكأس العالم 2 ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: لم نضع قدما للتأهل لـ كأس العالم ولكن الحلم يقترب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 3 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة