كرة سلة - الزمالك يتمسك بالصدارة.. والأهلي ينتصر على الجزيرة
السبت، 22 مارس 2025 - 02:05
كتب : FilGoal
حافظ الزمالك على صدارة ترتيب الدوري السوبر الممتاز لكرة السلة بعد نهاية مباريات الجولة 11.
وانتصر الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 78-73.
وفاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 77-66، وتفوق الاتحاد السكندري على هليوبوليس 79-65.
وأخيرا فاز المصرية للاتصالات على سبورتنج بنتيجة 80-74.
ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 21 نقطة، ويليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.
ثم يأتي الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، وسبورتنج رابعا برصيد 17 نقطة.
يظل الجزيرة في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما ارتقى المصرية للاتصالات للمركز السادس برصيد 15 نقطة.
وتراجع هليوبوليس للمركز السابع برصيد 14 نقطة، ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
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