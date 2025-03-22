البلعوطي: كان حلمي التواجد مع منتخب مصر ولن أفرط فيه

السبت، 22 مارس 2025 - 01:58

كتب : FilGoal

عبد العزيز البلعوطي - محمد عواد - مران منتخب مصر

شدد عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى منتخب مصر بأنه لن يفرط في فرصته بعد الانضمام للمنتخب لأول مرة.

وانضم حارس البنك الأهلي لأول مرة تحت قيادة حسام حسن وجلس على مقاعد البدلاء في الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-0 في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال البلعوطي عبر أون سبورت 1: "الفوز يقربنا من التأهل للمونديال، وأشكر حسام حسن على ضمي لمنتخب مصر".

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وأضاف "الكل في كامل تركيزه وهدفنا كان العودة بالفوز من المغرب وهو ما حدث".

وأردف "علاقة الحراس ببعضهم جيدة والمنافسة في الملعب طبيعية وبالتأكيد نتمنى لـ الشناوي التوفيق لأن المكسب يعود لمصر وليس لاعب واحد".

وأتم "كان حلمي التواجد في المنتخب ولن أفرط فيه".

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وسيراليون بعد نهاية الجولة الخامسة.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع سيراليون في الجولة السادسة على استاد القاهرة الدولي، والفوز سيعني الاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرة الرابعة لكأس العالم.

وواصل منتخب مصر نتائجه الإيجابية تحت قيادة حسام حسن إذ فاز في 7 مباريات من أصل 11 وتعادل في 3 وخسر 1.

وحافظ منتخب مصر تحت قيادة العميد على نظافة شباكه في 6 مباريات.

وفي المباراة رقم 20 بين المنتخبين حقق منتخب مصر الفوز في 15 مباراة مقابل 3 لإثيوبيا وتعادلين.

منتخب مصر عبد العزيز البلعوطي
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