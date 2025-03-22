ربيعة: الجيل الحالي يستحق التأهل لكأس العالم

السبت، 22 مارس 2025 - 01:38

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - منتخب مصر - إثيوبيا

يؤمن رامي ربيعة مدافع منتخب مصر بأن الجيل الحالي يستحق التأهل لكأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 2-0 على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 بلقاء أقيم في المغرب.

وقال ربيعة عبر أون سبورت 1: "تركيزنا كان عاليا في المباراة وأردنا تحقيق الفوز للابتعاد عن سيراليون وبوركينا فاسو بعدما انتصرا، ونريد تحقيق الفوز في القاهرة ضد سيراليون للابتعاد أكثر".

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وأضاف "تأهلنا لأمم إفريقيا وأغلقنا الصفحة والجيل الحالي يستحق التأهل لكأس العالم".

وأتم "أعمار المنتخب متقاربة لأننا بدأنا سويا من منتخبات الشباب ونحن أشقاء وأصدقاء داخل وخارج الملعب وهو ما يسهل مهمتنا".

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وسيراليون بعد نهاية الجولة الخامسة.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع سيراليون في الجولة السادسة على استاد القاهرة الدولي، والفوز سيعني الاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرة الرابعة لكأس العالم.

وواصل منتخب مصر نتائجه الإيجابية تحت قيادة حسام حسن إذ فاز في 7 مباريات من أصل 11 وتعادل في 3 وخسر 1.

وحافظ منتخب مصر تحت قيادة العميد على نظافة شباكه في 6 مباريات.

وفي المباراة رقم 20 بين المنتخبين حقق منتخب مصر الفوز في 15 مباراة مقابل 3 لإثيوبيا وتعادلين.

رامي ربيعة منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2026
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