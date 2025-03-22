إبراهيم حسن: لم نضع قدما للتأهل لـ كأس العالم ولكن الحلم يقترب

السبت، 22 مارس 2025 - 01:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن الفريق لم يضع قدما في مشوار التأهل لـ كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر انتصارا خارج الأرض بنتيجة 2-0 على إثيوبيا ليقترب أكثر من التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن عبر أون سبورت: "لم نضع قدما في التأهل لكأس العالم، سنواجه سيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، الحلم يقترب ليس أكثر".

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وأكمل "أهدرنا العديد من الفرص، لكن حصلنا على 3 نقاط مهمين جدا، ومباراة سيراليون صعبة للغاية، لا يوجد أي لقاء سهل على الإطلاق".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى تواجد حشد جماهيري كبير في مباراة سيراليون المقبلة".

وأقيم اللقاء على ملعب العربي الزاولي في المغرب بدلا من إقامته في إثيوبيا.

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وسيراليون بعد نهاية الجولة الخامسة.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع سيراليون في الجولة السادسة على استاد القاهرة الدولي، والفوز سيعني الاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرة الرابعة لكأس العالم.

وواصل منتخب مصر نتائجه الإيجابية تحت قيادة حسام حسن إذ فاز في 7 مباريات من أصل 11 وتعادل في 3 وخسر 1.

وحافظ منتخب مصر تحت قيادة العميد على نظافة شباكه في 6 مباريات.

وفي المباراة رقم 20 بين المنتخبين حقق منتخب مصر الفوز في 15 مباراة مقابل 3 لإثيوبيا وتعادلين.

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