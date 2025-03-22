الشرق الأوسط: تحديد موعد بداية الدوري السعودي الموسم المقبل وكأس الملك

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن موعد بداية الدوري السعودي للموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن يوم 12 سبتمبر القادم موعدا لبداية الدوري السعودي.

ووفقا للصحيفة فإن بطولة كأس الملك ستقام عبر 5 جولات حتى المباراة النهائية وسيكون انطلاق البطولة من 27 إلى 30 أغسطس القادم.

وتبدأ بطولة كأس السوبر السعودي المقترح إقامتها في الصين في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس من مباراتين.

ومن المتوقع أن تشارك الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 15 سبتمبر القادم.

وستقام الأدوار النهائية للبطولة في السعودية للموسم الثاني تواليا، والموعد المقترح هو من 24 أبريل إلى 2 مايو 2026.

وستشارك بعض الفرق السعودية في البطولة العربية للأندية 2025 والتي من المتوقع أن تستضيفها مصر في الفترة من 25 يوليو إلى 11 أغسطس من العام الجاري.