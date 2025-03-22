في سبتمبر؟ ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لـ كأس العالم 2026

السبت، 22 مارس 2025 - 01:26

كتب : FilGoal

منتخب مصر

انتهى النصف الأول من تصفيات كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا، ويتصدر منتخب مصر مجموعته بفارق 5 نقاط.

وانتصر منتخب مصر على إثيوبيا بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

فماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل بشكل رسمي لنهائيات مونديال 2026؟

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أولا: إليكم ترتيب المجموعة

1 مصر – 13 نقطة

2 بوركينا فاسو – 8 نقاط

3 سيراليون – 8 نقاط

4 غينيا بيساو – 6 نقاط

5 إثيوبيا – 3 نقاط

6 جيبوتي – نقطة وحيدة

  • المواجهات المباشرة هي ما تفصل في الترتيب حال التساوي في النقاط ويليها فارق الأهداف

ثانيا: مباريات منتخب مصر المتبقية

مصر × سيراليون – الجولة السادسة – يوم الثلاثاء المقبل

مصر × إثيوبيا – الجولة السابعة – سبتمبر 2025

بوركينا فاسو × مصر – الجولة الثامنة – سبتمبر 2025

جيبوتي × مصر – الجولة التاسعة – أكتوبر 2025

مصر × غينيا بيساو – الجوة العاشرة – أكتوبر 2025

ثالثا: كم يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا؟

الفارق في الوقت الحالي بين مصر المتصدرة وبوركينا فاسو وسيراليون 5 نقاط بعد انتصاف المشوار.

منتخب مصر سيواجه سيراليون بعد أيام وفي حال الفوز سيتسع الفارق بينه وبين سيراليون لـ 8 نقاط مع تبقي 4 مباريات تساوي 12 نقطة.

وهو ما لن يحسم أي شيء في تأهل منتخب مصر صوب النهائيات.

لكن في تلك الحالة سينتظر منتخب مصر نتيجة بوركينا فاسو خارج أرضها ضد غينيا بيساو، فوز الخيول سيعني أن الفارق سيظل 5 نقاط وانحصار المنافسة بينه وبين منتخب مصر في الجولات الـ 4 المتبقية.

هنا سيكون التوقف الدولي في شهر سبتمبر هو الحاسم لمنتخب مصر من أجل حسم تأهله نهائيا.

الفوز على إثيوبيا في القاهرة سيعني الاقتراب أكثر من أي وقت مضى للتأهل وفي حال تعثر بوركينا وسيراليون مجددا سواء بالخسارة أو التعادل سيصبح الفارق 9 أو 11 نقطة قبل 3 جولات على النهاية، وهو ما يعني التأهل نظريا أو بشكل رسمي وفقا لنتائج المنافسين.

سيناريو الفوز لمصر وبوركينا

إذا فازت مصر على سيراليون ثم إثيوبيا سيصبح في رصيدها 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية، وإذا انتصرت بوركينا فاسو أيضا على غينيا بيساو ثم جيبوتي سيصبح في رصيدها 14 نقطة.

منتخب مصر سيحل في الجولة الثامنة ضيفا على بوركينا فاسو، حينها الفوز أو التعادل سيعني تأهل منتخب مصر رسميا للنهائيات.

فيما تعني الخسارة متنفسا لبوركينا فاسو بعد تقلص الفارق لنقطتين بدلا من 5 مع تفوق في المواجهات حال فازوا بفارق أكبر من هدف واحد.

حينها سيكون منتخب مصر في حاجة للفوز في آخر جولتين بشهر أكتوبر المقبل أمام جيبوتي ثم غينيا بيساو أو انتظار تعثر بوركينا من أجل حسم بطاقة التأهل نهائيا.

وإجمالا الآن الكرة في يد منتخب مصر، إلا إذا أردنا الدخول في "حسبة برما" كما اعتدنا من قبل.

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