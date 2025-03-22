تصفيات كأس العالم - الحلم يقترب.. مصر تنتصر على إثيوبيا بثنائية صلاح وزيزو

حقق منتخب مصر انتصارا خارج الأرض بنتيجة 2-0 على إثيوبيا ليقترب أكثر من التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

سجل ثنائية منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو".

وأقيم اللقاء على ملعب العربي الزاولي في المغرب بدلا من إقامته في إثيوبيا.

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وسيراليون بعد نهاية الجولة الخامسة.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع سيراليون في الجولة السادسة على استاد القاهرة الدولي، والفوز سيعني الاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرة الرابعة لكأس العالم.

وواصل منتخب مصر نتائجه الإيجابية تحت قيادة حسام حسن إذ فاز في 7 مباريات من أصل 11 وتعادل في 3 وخسر 1.

وحافظ منتخب مصر تحت قيادة العميد على نظافة شباكه في 6 مباريات.

وفي المباراة رقم 20 بين المنتخبين حقق منتخب مصر الفوز في 15 مباراة مقابل 3 لإثيوبيا وتعادلين.

التشكيل

اعتمد حسام حسن على محمد هاني كمدافع ثالث، فيما بدأ أحمد سيد زيزو ومحمود حسن "تريزيجيه" كظهيرين متقدمين.

وقاد أسامة فيصل الهجوم وسط محمد صلاح وعمر مرموش.

في المقابل قاد أبو بكر ناصر هجوم إثيوبيا التي اعتمدت على خطة 3-5-2 ضد منتخب مصر.

وصف المباراة

كعادة منتخب مصر تحت قيادة العميد بدأ بقوة هجومية كبيرة بحثا عن هدف مبكر.

وفي الدقيقة 14 أطلق زيزو تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

وأهدر زيزو فرصة التقدم مجددا بعد تمريرة بالكعب من صلاح، تصدى لها الحارس وتابعها تريزيجيه برأسية بعيدة عن المرمى في الدقيقة 19.

ومرر حمدي فتحي بينية في عمق دفاع إثيوبيا انفرد على إثرها صلاح وسجل منها الهدف الأول في الدقيقة 31.

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وفي الدقيقة 38 علت رأسية ربيعة العارضة بعد عرضية صلاح.

وبعد دقيقتين مرر صلاح بينية لزيزو داخل منطقة الجزاء الذي سدد في الزاوية القريبة معززا من تقدم منتخب مصر.

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شوط أول انتهى بتقدم الفراعنة بثنائية.

في الشوط الثاني حاول تريزيجيه في أكثر من فرصة هز شباك أصحاب الأرض.

في الدقيقة 59 طالب لاعبو منتخب مصر بالحصول على ركلة جزاء لصالحه لكن الحكم رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 62 سدد تريزيجيه كرة أبعدها الحارس وتابعها أسامة فيصل برأسية تألق الحارس وتصدى لها على مرتين.

وانفرد زيزو وراوغ الحارس وسدد كرة شتتها الحارس من على خط المرمى في الدقيقة 63.

وشارك مصطفى محمد بدلا من أسامة فيصل في أولى تغييرات حسام حسن.

وبعد 10 دقائق مرر صلاح كرة لتريزيجيه الذي سددها أرضية قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس إثيوبيا.

ثم مرت رأسيته بجوار القائم مجددا في فرصة جديدة للتسجيل.

وأجرى العميد تغييرين جديدين بمشاركة محمد شحاتة وخالد صبحي بدلا من حمدي فتحي وزيزو في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 90 سجل صلاح هدفا من انفراد لكن الحكم المساعد أشهر راية التسلل سريعا.

وأخيرا شارك مصطفى فتحي وأحمد نبيل "كوكا" بدلا من تريزيجيه ومرموش، لتنتهي المباراة بفوز جديد لمنتخب مصر.