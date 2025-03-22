تصفيات كأس العالم – موعد مباراة مصر المقبلة ضد سيراليون والقناة الناقلة

السبت، 22 مارس 2025 - 00:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر

فاز منتخب مصر على منافسه إثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وأحرز محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ثنائية الفراعنة.

ويسعى منتخب مصر إلى الابتعاد أكثر بصدارة المجموعة الأولى بالانتصار على سيراليون في المباراة القادمة.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - زيزو يعود للتسجيل بقميص منتخب مصر أمام إثيوبيا تصفيات كأس العالم - عزز أرقامه مع المنتخب.. صلاح يسجل ويتقدم لـ مصر ضد إثيوبيا منتخب مصر تحت 17 عاما ينتصر على تنزانيا وديا منتخب مصر بزيه التقليدي ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة بـ13 نقطة، ويأتي متخب بوركينا فاسو في الوصافة بـ8 نقاط.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وخلفه غينيا بيساو بـ6 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الخامس بـ3 نقاط، ثم جيبوتي المتذيل بنقطة واحدة.

موعد مباراة مصر ضد سيراليون

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذيع قناة أون سبورت وإس إس سي سبورتس المباراة.

مصر سيراليون تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون محمد شحاتة: حلم التأهل لـ كأس العالم يقترب.. وشرف لي اللعب بجانب صلاح البلعوطي: كان حلمي التواجد مع منتخب مصر ولن أفرط فيه ربيعة: الجيل الحالي يستحق التأهل لكأس العالم إبراهيم حسن: لم نضع قدما للتأهل لـ كأس العالم ولكن الحلم يقترب في سبتمبر؟ ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لـ كأس العالم 2026 بعد طلب سيراميكا.. الاتحاد المصري يوافق على استقدام طاقم حكام أجنبي ضد الزمالك
أخر الأخبار
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم – بالعلامة الكاملة.. المغرب يقلب تأخره إلى فوز على النيجر ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - الزمالك يتمسك بالصدارة.. والأهلي ينتصر على الجزيرة ساعة | كرة سلة
محمد شحاتة: حلم التأهل لـ كأس العالم يقترب.. وشرف لي اللعب بجانب صلاح ساعة | الكرة الإفريقية
البلعوطي: كان حلمي التواجد مع منتخب مصر ولن أفرط فيه ساعة | منتخب مصر
ربيعة: الجيل الحالي يستحق التأهل لكأس العالم 2 ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: لم نضع قدما للتأهل لـ كأس العالم ولكن الحلم يقترب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 3 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة