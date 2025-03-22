تصفيات كأس العالم – موعد مباراة مصر المقبلة ضد سيراليون والقناة الناقلة

فاز منتخب مصر على منافسه إثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وأحرز محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ثنائية الفراعنة.

ويسعى منتخب مصر إلى الابتعاد أكثر بصدارة المجموعة الأولى بالانتصار على سيراليون في المباراة القادمة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة بـ13 نقطة، ويأتي متخب بوركينا فاسو في الوصافة بـ8 نقاط.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وخلفه غينيا بيساو بـ6 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الخامس بـ3 نقاط، ثم جيبوتي المتذيل بنقطة واحدة.

موعد مباراة مصر ضد سيراليون

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذيع قناة أون سبورت وإس إس سي سبورتس المباراة.