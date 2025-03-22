بعد طلب سيراميكا.. الاتحاد المصري يوافق على استقدام طاقم حكام أجنبي ضد الزمالك

السبت، 22 مارس 2025 - 00:41

كتب : FilGoal

مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا - الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على استقدام طاقم حكام أجنبي بعد طلب من نادي سيراميكا كليوباترا وكذلك تسديد النفقات المطلوبة.

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وكشف الاتحاد المصري أنه كلف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الذي جاء قبل أسبوعين كاملين من إقامة المباراة وإيداع المتقدم بالطلب تكاليف استقدامه لدى الاتحاد.

ووصل سيراميكا كليوباترا لدور نصف النهائي بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف عن طريق هاتريك من المغربي أحمد بلحاج، بينما أحرز أحمد شوشة للجونة من ركلة جزاء.

بينما فاز الزمالك على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين عن طريق سيف الدين الجزيري وبركات حجاج بالخطأ في مرماه ومحمود بنتايج ومصطفى شلبي.

وسجل ميدو مصطفى ومحمد سالم ثنائية سموحة.

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