كرة طائرة – الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر سيدات.. وموعد المباراة

يضرب الأهلي موعدا ناريا مع الزمالك في نهائي كأس مصر لـ الكرة الطائرة 2024-25 سيدات

وكانت سيدات الأهلي قد حسمن لقب الدوري بالفوز على الزمالك بنتيجة مباراتين دون رد منذ أيام.

وانتصرت سيدات الأهلي على سبورتنج بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 29-27 و25-23 و27-25.

وشهد اللقاء إصابة تاتينا محترفة الأهلي ودانا شوقي خلال أحداث اللقاء، لكن دانا عادت لأرض الملعب في الشوط الثالث والأخير.

وفي المباراة الثانية انتصر الزمالك على دلفي بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-20 و25-14 و25-13.

ويقام نهائي كأس مصر للكرة الطائرة السبت في العاشرة والنصف مساءً في مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن الأهلي حسم لقبي الدوري والسوبر هذا الموسم.

وكانت سيدات الأهلي قد حسمن لقب كأس مصر الموسم الماضي.

ويشارك الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في مدينة أبوجا النيجيرية من 1 إلى 14 أبريل المقبل.

وكان الزمالك قد توج بلقب آخر نسختين من بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.