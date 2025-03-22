الدوري المصري سيدات - مسار يبتعد في الصدارة.. وانتصار مودرن والبنك

ابتعدت سيدات مسار في صدارة الدوري المصري سيدات بالاستفادة من تعادل الأهلي مع الزمالك سلبيا.

وانتهت مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب للدوري المصري سيدات 2024-25.

وفقد الأهلي نقطتين بالتعادل السلبي على أرض غريمه التقليدي الزمالك في قمة الجولة.

وحقق مسار الفوز بنتيجة 4-0 على المعادي واليخت وابتعد في الصدارة بفارق 5 نقاط.

وأصبح مسار في الصدارة برصيد 58 نقطة ويليه الأهلي برصيد 53 نقطة.

وانتصر وادي دجلة على زد بنتيجة 3-1 ليواصل التمسك بالمركز الثالث ويقترب أكثر من الأهلي الثاني.

وظل الزمالك رابعا برصيد 47 نقطة.

وفاز البنك الأهلي على بيراميدز بنتيجة 3-1، وظل خامسا برصيد 38 نقطة.

وبنفس النتيجة ظل مودرن سبورت سادسا برصيد 38 نقطة أيضا بعد الفوز على المقاولون العرب.

وظل زد سابعا برصيد 35 نقطة ويليه المقاولون العرب في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، ثم بيراميدز برصيد 19 نقطة في المركز التاسع، ويتذيل المعادي واليخت الترتيب برصيد 17 نقطة.