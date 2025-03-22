الدوري المصري سيدات – قائمان وعارضة وطرد.. الزمالك المنقوص يتعادل مع الأهلي

تعادل الزمالك مع غريمه الأهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية ضمن منافسات الدوري المصري للسيدات على ملعب إبراهيم يوسف في نادي الزمالك.

ولعب الزمالك منذ الدقيقة 54 بـ10 لاعبات فقط بعد طرد مها سامي.

وتعرضت مها سامي لاعبة الزمالك للطرد بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

وتعاطف القائمان والعارضة مع أصحاب الأرض، إذ سددت حبيبة عصام لاعبة الأهلي كرة قوية في الدقيقة 70 ارتطمت في العارضة.

وفي الدقيقة 85 ارتطمت كرة في العارضة للأهلي من تسديدة من ركلة حرة مباشرة.

والإثارة الأكبر كانت في الدقيقة 90 عندما حصل الأهلي على ركلة جزاء في الوقت القاتل.

وارتطمت ركلة الجزاء في القائم ثم تصدت لها حارسة الزمالك في الدقيقة 95.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 47 في المركز الثالث.

ووصل الأهلي للنقطة 53 في المركز الثاني.