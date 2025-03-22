تصفيات كأس العالم - زيزو يعود للتسجيل بقميص منتخب مصر أمام إثيوبيا

أضاف أحمد سيد "زيزو" الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك إثيوبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب العربي الزاولي في المغرب في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدقيقة 40 مرر زيزو لصلاح بالقرب لمنطقة الجزاء وأعاد الأخير له الكرة ببينية أرضية أودعها زيزو في الزاوية القريبة من المرمى.

ويعد ذلك ثالث أهداف زيزو بقميص منتخب مصر في المباراة الدولية رقم 45.

وهو الأول له منذ عامين عندما سجل في شباك مالاوي في مارس 2023 ضمن تصفيات أمم إفريقيا آنذاك.

وأصبح زيزو عاشر لاعب يسجل لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

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وإليكم قائمة المسجلين تحت قيادة العميد

محمود حسن "تريزيجيه" - 6 أهداف

محمد صلاح - 4 أهداف

رامي ربيعة - هدفان

إبراهيم عادل - هدفان

مصطفى محمد – هدف واحد

مصطفى فتحي – هدف واحد

عمر مرموش – هدف واحد

محمد عبد المنعم – هدف واحد

طاهر محمد طاهر – هدف واحد

أحمد سيد زيزو – هدف واحد

وفي آخر 6 مباريات خاضها صلاح بقميص منتخب مصر سجل 4 أهداف وصنع 2.

ووصل صلاح إجمالا لـ 92 مساهمة تهديفية بقميص منتخب مصر إذ سجل 58 هدفا وصنع 34 هدفا في جميع المسابقات والمباريات الرسمية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وفي حال حقق الفوز على إثيوبيا سيرفع رصيده لـ 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وسيراليون.