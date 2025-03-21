تصفيات كأس العالم - عزز أرقامه مع المنتخب.. صلاح يسجل ويتقدم لـ مصر ضد إثيوبيا

افتتح محمد صلاح أهداف منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب العربي الزاولي في المغرب في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقدم منتخب مصر بهدف صلاح في الدقيقة 31 بعدما انفرد وسدد في الشباك على يسار الحارس.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف لـ 58 مباراة في 102 مباراة دولية.

ويفصل محمد صلاح 10 أهداف فقط عن معادلة حسام حسن ويصبح الهداف التاريخي للفراعنة.

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ورفع صلاح رصيده لـ 6 أهداف بقميص منتخب مصر في تصفيات كأس العالم وتصدر ترتيب هدافي التصفيات الحالية

وعزز صلاح من رصيده التهديفي في تصفيات كأس العالم بقميص منتخب مصر إذ يتصدر القائمة برصيد 17 هدفا.

وفي آخر 6 مباريات خاضها صلاح بقميص منتخب مصر سجل 4 أهداف وصنع 2.

ووصل صلاح إجمالا لـ 92 مساهمة تهديفية بقميص منتخب مصر إذ سجل 58 هدفا وصنع 34 هدفا في جميع المسابقات والمباريات الرسمية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وفي حال حقق الفوز على إثيوبيا سيرفع رصيده لـ 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وسيراليون.