كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة 10 من دوري المحترفين

الجمعة، 21 مارس 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كأس السوبر المصري كرة يد

واصل الأهلي تمسكه بصدارة ترتيب الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد بالفوز على طلائع الجيش.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة 10 من مسابقة الدوري.

وانتصر الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 37-22.

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كما انتصر الزمالك على سموحة بنتيجة 28-22.

وفاز سبورتنج على البنك الأهلي 21-22، وهليوبوليس على الزهور 20-19.

ولا يزال الأهلي في الصدارة برصيد 36 نقطة بالعلامة الكاملة بدون خسارة.

فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 31 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق 3 انتصارات في الجولات الـ 4 المقبلة

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

ويتم تحديد بطل الدوري بنهاية المرحلة النهائية عقب مرور 14 جولة.

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