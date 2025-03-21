كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة 10 من دوري المحترفين
الجمعة، 21 مارس 2025 - 23:35
كتب : FilGoal
واصل الأهلي تمسكه بصدارة ترتيب الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد بالفوز على طلائع الجيش.
وأقيمت اليوم مباريات الجولة 10 من مسابقة الدوري.
وانتصر الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 37-22.
كما انتصر الزمالك على سموحة بنتيجة 28-22.
وفاز سبورتنج على البنك الأهلي 21-22، وهليوبوليس على الزهور 20-19.
ولا يزال الأهلي في الصدارة برصيد 36 نقطة بالعلامة الكاملة بدون خسارة.
فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 31 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي.
ويحتاج الأهلي لتحقيق 3 انتصارات في الجولات الـ 4 المقبلة
وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.
ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.
ويتم تحديد بطل الدوري بنهاية المرحلة النهائية عقب مرور 14 جولة.