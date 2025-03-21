مران الأهلي - عودة كولر استعدادا للقاء طلائع الجيش

قاد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي مران الفريق بعد عودته من فترة الإجازة استعدادا للقاء طلائع الجيش.

وأدار سامي قمصان مران الأهلي في الفترة الماضية بالإضافة لمباراة إنبي في كأس عاصمة مصر أمس الخميس.

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الإثنين المقبل في كأس عاصمة مصر.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، وجهازه المعاون مران الفريق بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية.

كما انتظم جميع اللاعبين في التدريبات باستثناء المنضمين للمنتخبات الوطنية في فترة الأجندة الدولية.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا أمس في مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر تدريبات استشفائية، فيما استكمل باقي اللاعبين فقرات المران كاملة، والتي بدأت ببعض الجوانب البدنية ثم تدريبات الكرة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني بالتساوي مع فاركو برصيد نقطة لكل فريق.

فيما يتذيل الأهلي الترتيب بدون رصيد بعد الهزيمة أمام الفريق البترولي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي طلائع الجيش مع الأهلي يوم الإثنين المقبل 24 مارس 2025.

ويستضيف ملعب الكلية الحربية أحداث اللقاء الذي سيبدأ في التاسعة والنصف مساءً.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة من أجل الوصول لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع ونصف نهائي المسابقة بنظام الذهاب والإياب.

فيما سيقام النهائي يوم 14 يونيو المقبل ولم يتحدد الملعب المستضيف له بعد.