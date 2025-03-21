مران الأهلي - عودة كولر استعدادا للقاء طلائع الجيش

الجمعة، 21 مارس 2025 - 23:23

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - علي معلول

قاد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي مران الفريق بعد عودته من فترة الإجازة استعدادا للقاء طلائع الجيش.

وأدار سامي قمصان مران الأهلي في الفترة الماضية بالإضافة لمباراة إنبي في كأس عاصمة مصر أمس الخميس.

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الإثنين المقبل في كأس عاصمة مصر.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - البرازيل تستدعي حارس بالميراس لتعويض أليسون أمام الأرجنتين شكوى الأهلي.. مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اللائحة لا تسمح بتدخل اللجنة الأولمبية حسام البدري مدربا لـ أهلي طرابلس الليبي أحمد زكي: الفوز على الأهلي سيفرق مع إنبي معنويا في الدوري

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، وجهازه المعاون مران الفريق بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية.

Image

كما انتظم جميع اللاعبين في التدريبات باستثناء المنضمين للمنتخبات الوطنية في فترة الأجندة الدولية.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا أمس في مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر تدريبات استشفائية، فيما استكمل باقي اللاعبين فقرات المران كاملة، والتي بدأت ببعض الجوانب البدنية ثم تدريبات الكرة.

Image

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني بالتساوي مع فاركو برصيد نقطة لكل فريق.

فيما يتذيل الأهلي الترتيب بدون رصيد بعد الهزيمة أمام الفريق البترولي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي طلائع الجيش مع الأهلي يوم الإثنين المقبل 24 مارس 2025.

ويستضيف ملعب الكلية الحربية أحداث اللقاء الذي سيبدأ في التاسعة والنصف مساءً.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة من أجل الوصول لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع ونصف نهائي المسابقة بنظام الذهاب والإياب.

فيما سيقام النهائي يوم 14 يونيو المقبل ولم يتحدد الملعب المستضيف له بعد.

مارسيل كولر الدوري المصري كأس عاصمة مصر الأهلي مران الأهلي
نرشح لكم
مران الزمالك - عودة حمدي ومرحلة جديدة في تأهيل الجفالي.. وموقف عبد الله السعيد مدير تقني أجنبي.. ميدو يكشف تفاصيل مشروع تطوير قطاع الكرة بالزمالك حازم إمام: اعتراضنا على التحكيم لا يعني عدم الذهاب للقمة شكوى الأهلي.. مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اللائحة لا تسمح بتدخل اللجنة الأولمبية أحمد زكي: الفوز على الأهلي سيفرق مع إنبي معنويا في الدوري كأس العاصمة - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة كأس العاصمة - إنبي يحقق فوزا غائبا أمام الأهلي منذ 2015 بهدف في +90 بعد 306.. معلول يعود للمشاركة في المباريات بقميص الأهلي
أخر الأخبار
بعد طلب سيراميكا.. الاتحاد المصري يوافق على استقدام طاقم حكام أجنبي ضد الزمالك 8 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة – الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر.. وموعد المباراة 19 دقيقة | كرة طائرة
تصفيات كأس العالم - هدف تاريخي.. إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري سيدات - مسار يبتعد في الصدارة.. وانتصار مودرن والبنك 34 دقيقة | رياضة نسائية
الدوري المصري سيدات – قائمان وعارضة وطرد.. الزمالك المنقوص يتعادل مع الأهلي 40 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - زيزو يعود للتسجيل بقميص منتخب مصر أمام إثيوبيا 44 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - عزز أرقامه مع المنتخب.. صلاح يسجل ويتقدم لـ مصر ضد إثيوبيا 58 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة 10 من دوري المحترفين ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 3 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة