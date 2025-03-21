عودة من باب الغريم؟ دوناروما يرد على اهتمام إنتر بضمه

الجمعة، 21 مارس 2025 - 23:06

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - منتخب إيطاليا

رد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان على اهتمام إنتر بضمه.

وينتهي عقد دوناروما مع النادي الفرنسي في صيف 2026.

وقال الحارس الإيطالي لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "اهتمام إنتر بضمي؟ يسعدني ذلك، لكن سنناقش هذه الأمور لاحقا، أنا سعيد بالعودة لأنني أفتقد إيطاليا حقا".

أخبار متعلقة:
سان جيرمان يستعيد دوناروما في السوبر الفرنسي بعد إصابته الدامية سان جيرمان يؤكد غياب دوناروما لعدة أيام بسبب إصابته الدامية إصابة خطيرة لـ دوناروما.. باريس يوسع الفارق أمام موناكو برباعية في الدوري الفرنسي سان جيرمان يوضح إصابة دوناروما.. ويكشف مدة غيابه

وبدأ دوناروما مسيرته الكروية في شباب ميلان الغريم التقليدي لإنتر في المدينة.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2021.

ولعب الحارس البالغ من العمر 26 عاما مع باريس سان جيرمان في 31 مباراة واستقبلت شباكه 29 هدفا.

وحافظ دوناروما على نظافة شباكه في 9 مباريات.

وشارك دوناروما مع منتخب إيطاليا في 71 مباراة ويعتبر قائد الأتزوري كذلك.

دوناروما ميلان إنتر باريس سان جيرمان إيطاليا
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - هدف تاريخي.. إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية أصبح العدد 4.. إيقاف كونيا مباراة إضافية في الدوري الإنجليزي ضربة مزدوجة لـ أرسنال.. إصابة ثنائي دفاع الجنزر تشكيل إنجلترا – راشفورد أساسي ومشاركة تاريخية لـ برن ضد ألبانيا في ظهور توخيل الأول الإجابة.. هل يشارك برشلونة في كأس العالم للأندية بعد استبعاد كلوب ليون سخرية؟ هويلوند يكشف سبب تقليد احتفال رونالدو أمامه بعد التسجيل في البرتغال انتهت الأزمة.. كوبارسي يعود إلى برشلونة رافينيا: مكالمة فليك غيرت مسيرتي.. وهذا رأيي في اللعب مع فينيسيوس
أخر الأخبار
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا 31 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم – بالعلامة الكاملة.. المغرب يقلب تأخره إلى فوز على النيجر ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - الزمالك يتمسك بالصدارة.. والأهلي ينتصر على الجزيرة ساعة | كرة سلة
محمد شحاتة: حلم التأهل لـ كأس العالم يقترب.. وشرف لي اللعب بجانب صلاح ساعة | الكرة الإفريقية
البلعوطي: كان حلمي التواجد مع منتخب مصر ولن أفرط فيه ساعة | منتخب مصر
ربيعة: الجيل الحالي يستحق التأهل لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: لم نضع قدما للتأهل لـ كأس العالم ولكن الحلم يقترب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 3 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة