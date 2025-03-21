عودة من باب الغريم؟ دوناروما يرد على اهتمام إنتر بضمه

رد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان على اهتمام إنتر بضمه.

جيانلويجي دوناروما النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وينتهي عقد دوناروما مع النادي الفرنسي في صيف 2026.

وقال الحارس الإيطالي لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "اهتمام إنتر بضمي؟ يسعدني ذلك، لكن سنناقش هذه الأمور لاحقا، أنا سعيد بالعودة لأنني أفتقد إيطاليا حقا".

وبدأ دوناروما مسيرته الكروية في شباب ميلان الغريم التقليدي لإنتر في المدينة.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2021.

ولعب الحارس البالغ من العمر 26 عاما مع باريس سان جيرمان في 31 مباراة واستقبلت شباكه 29 هدفا.

وحافظ دوناروما على نظافة شباكه في 9 مباريات.

وشارك دوناروما مع منتخب إيطاليا في 71 مباراة ويعتبر قائد الأتزوري كذلك.