تشكيل إثيوبيا - أبو بكر ناصر يقود الهجوم ضد مصر.. وثلاثي في الدفاع

يقود أبو بكر ناصر لاعب ماميلودي صن داونز السابق وسوبر سبورت الحالي هجوم إثيوبيا ضد مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب العربي الزاولي في المغرب في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل إثيوبيا

حراسة المرمى: أبو بكر نورا

الدفاع: أشاليوس تاميني - أمانويل تيرفا - رامكيل جيمس

الوسط: بيرهانو بيكيلي - عبد الركيم ووركو - أمانويل يونس - بيروك ماركوس - ياريد كاساي

الهجوم: تشيرنيت جوجسا - أبو بكر ناصر

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع سيراليون في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل لحساب الجولة السادسة.