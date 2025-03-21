تقرير: الهلال سيطالب بطاقم تحكيم أجنبي لمواجهة النصر

الجمعة، 21 مارس 2025 - 22:30

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

استقر الهلال السعودي على طلب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته ضد النصر في كلاسيكو السعودية.

ويلتقي الفريقان في الجولة 26 من الدوري السعودي على ملعب المملكة أرينا.

وكشف صحيفة "الميدان" السعودية أن الهلال سيدفع 219 ألف دولار لطلب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته ضد النصر في الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الهلال يرغبون في الفوز على النصر من أجل ملاحقة اتحاد جدة متصدر الترتيب.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال، فيما يأتي النصر ثالثا برصيد 51 نقطة.

وسبق أن أصدر نادي الهلال السعودي بيانا أعرب فيه عن استغرابه من "الحالات التحكيمية المريبة" وطالب بأهمية استقطاب طواقم تحكيم أجنبية من حكام النخبة لقيادة مبارياته.

وجاء ذلك بعد التعادل مع الرياض بنتيجة 1-1 في الجولة 20 من الدوري السعودي في لقاء أداره الحكم السلفادوري إيفان بارتون.

وجاء بيان الهلال

"أبدى نادي الهلال استغرابه من الحالات التحكيمية المريبة التي تشهدها مباريات الفريق الأول لكرة القدم في منافسات دوري روشن السعودي رغم وجود أحدث التقنيات المساعدة لاتخاذ القرارات العادلة، حيث جاءت آخر الحالات في مواجهة الفريق الأخيرة أمام نادي الرياض" بإغفال احتساب ركلتي جزاء أوضحت لقطات "VAR" صحتها من اتجاهات متعددة، في امتداد لحالات تحكيمية يسودها التعنت بعدم الرغبة في العودة إلى تقنية "VAR" أو عدم احتسابها رغم وضوح الحالة.

وأوضح النادي أن موقفه ثابت تجاه أهمية استقطاب طواقم تحكيمية أجنبية لقيادة مباريات الفريق، شريطة أن يكونوا من حكام النخبة المعروفين في الدوريات العالمية الكبرى، متمنيا أن لا يتم معاقبة الفريق باستقطاب طواقم مغمورة نتيجة رفضه لمطالبات "مانويل نافارو" رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم التي كررها لمسؤولي النادي بالعودة إلى الحكام السعوديين.

وأكد النادي على سعيه نحو الاستمرار في المنافسة بعزم وجد، في حق متاح لجميع الأندية المشاركة في الدوري، متمنيا أن لا يكون الوضع الحالي هو نتاج التصريحات الإعلامية السابقة التي عبر خلالها "مايكل إيمينالو" المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي عن تمنياته أن يواجه الهلال التحديات، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات لا تليق بمسؤول المفترض منه الحياد تجاه كل فرق الدوري".

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وقال البرتغالي جورج جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "في الشوط الثاني هناك ركلتي جزاء لم تحتسبا وركلة جزاء لمالكوم".

وأضاف "رئيس دائرة التحكيم، ماهي الإستراتيجية؟ ما هي الأهداف التي تريدها؟ لا تأتي بطاقم تحكيم من دولة لا نعرف هل لديهم كرة قدم!".

وتابع "السلفادور؟ لا أعرف المستوى الذي تريد الوصول إليه، أندية ولاعبين بمستوى عالي جداً، لا أعرف ماهية الأهداف بجلب تحكيم بهذا السوء، مستوى تحكيمي ضعيف جدا".

وواصل "نحتاج أن يكون الحكم على مستوى مباريات الدوري السعودي، مثلاً ركلة جزاء سافيتش قد أعذره، ولكن لا يوجد عذر في ركلة جزاء مالكوم، أعلم أن ركلة الجزاء قد تهدر كما حدث مع نيفيز".

وأتم "حديثي لرئيس الرابطة، أعتقد أن هذه الدول لا تملك كرة قدم، أنا ذهبت إلى السلفادور لا يوجد كرة قدم لديهم، لا يوجد مستوى لإدارة مباراة بالدوري السعودي، وصلتني اتصالات من البرتغال تتسائل عن مستوى الحكم".

الهلال النصر الدوري السعودي
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