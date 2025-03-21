الرياضية: عبد الإله العمري ينهي برنامجه العلاجي في قطر

الجمعة، 21 مارس 2025 - 22:29

كتب : FilGoal

عبد الإله العمري - لاعب الاتحاد

أنهى عبد الإله العمري مدافع اتحاد جدة برنامجه العلاجي في قطر.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن العمري أنهى برنامجه العلاجي في مركز سبيتار في قطر.

وعاد العمري إلى السعودية فجر الجمعة.

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ووفقا للصحيفة فإن اللاعب السعودي سيبدأ التأهيل في النادي بشكل طبيعي.

وتعرض العمري لإصابة في العضلة الخلفية أمام الوحدة في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري السعودي يوم 15 فبراير الماضي.

ويلعب العمري في اتحاد جدة على سبيل الإعارة من النصر.

وتنتهي إعارة اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بنهاية الموسم الجاري.

وشارك العمري مع اتحاد جدة في 12 مباراة بواقع 716 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة.

ويبتعد اتحاد جدة عن الهلال الوصيف بفارق 4 نقاط.

وسيلاقي اتحاد جدة خصمه الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 1 أبريل المقبل.

عبد الإله العمري اتحاد جدة الدوري السعودي
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