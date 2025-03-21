تشكيل مصر - زيزو وتريزيجيه ظهيران ضد إثيوبيا.. وأسامة فيصل يقود الهجوم

يعتمد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على ثلاثي في الدفاع وأسامة فيصل في الهجوم أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب العربي الزاولي في المغرب في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ محمد هاني بجوار رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في الدفاع.

كما يواصل حسام حسن الاعتماد على الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد سيد "زيزو" كظهيرين متقدمين.

وجاء تشكيل الفراعنة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم

الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" - مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: عمر مرموش – أسامة فيصل - محمد صلاح

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عواد – مصطفى شوبير – عبد العزيز البلعوطي – أحمد عيد – محمد صبحي – حسام عبد المجيد – أحمد نبيل "كوكا" – محمد شحاتة – نبيل عماد – محمود صابر – مصطفى فتحي – مصطفى محمد.

وخرج إبراهيم عادل من قائمة الفراعنة بسبب شعوره بآلام عضلية.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع سيراليون في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل لحساب الجولة السادسة.