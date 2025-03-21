تشكيل مصر - زيزو وتريزيجيه ظهيران ضد إثيوبيا.. وأسامة فيصل يقود الهجوم

الجمعة، 21 مارس 2025 - 22:02

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حسام حسن

يعتمد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على ثلاثي في الدفاع وأسامة فيصل في الهجوم أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب العربي الزاولي في المغرب في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ محمد هاني بجوار رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في الدفاع.

أخبار متعلقة:
إبراهيم عادل خارج مباراة مصر ضد إثيوبيا منتخب مصر بزيه التقليدي ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 مجموعة مصر - بوركينا فاسو تعود للانتصارات برباعية في شباك جيبوتي منتخب مصر تحت 17 عاما ينتصر على تنزانيا وديا

كما يواصل حسام حسن الاعتماد على الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد سيد "زيزو" كظهيرين متقدمين.

وجاء تشكيل الفراعنة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم

الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" - مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: عمر مرموش – أسامة فيصل - محمد صلاح

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عواد – مصطفى شوبير – عبد العزيز البلعوطي – أحمد عيد – محمد صبحي – حسام عبد المجيد – أحمد نبيل "كوكا" – محمد شحاتة – نبيل عماد – محمود صابر – مصطفى فتحي – مصطفى محمد.

وخرج إبراهيم عادل من قائمة الفراعنة بسبب شعوره بآلام عضلية.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع سيراليون في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل لحساب الجولة السادسة.

منتخب مصر تشكيل منتخب مصر حسام حسن إثيوبيا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - زيزو يعود للتسجيل بقميص منتخب مصر أمام إثيوبيا تصفيات كأس العالم - عزز أرقامه مع المنتخب.. صلاح يسجل ويتقدم لـ مصر ضد إثيوبيا مباشر تصفيات كأس العالم - إثيوبيا (0)-(2) مصر.. تريزيجيه يهدر مجددا تشكيل إثيوبيا - أبو بكر ناصر يقود الهجوم ضد مصر.. وثلاثي في الدفاع إبراهيم عادل خارج مباراة مصر ضد إثيوبيا مجموعة مصر - بوركينا فاسو تعود للانتصارات برباعية في شباك جيبوتي الكاس يعلن قائمة منتخب الناشئين لخوض كأس الأمم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 مارس.. مصر في مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
بعد طلب سيراميكا.. الاتحاد المصري يوافق على استقدام طاقم حكام أجنبي ضد الزمالك 7 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة – الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر.. وموعد المباراة 19 دقيقة | كرة طائرة
تصفيات كأس العالم - هدف تاريخي.. إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري سيدات - مسار يبتعد في الصدارة.. وانتصار مودرن والبنك 33 دقيقة | رياضة نسائية
الدوري المصري سيدات – قائمان وعارضة وطرد.. الزمالك المنقوص يتعادل مع الأهلي 40 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - زيزو يعود للتسجيل بقميص منتخب مصر أمام إثيوبيا 44 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - عزز أرقامه مع المنتخب.. صلاح يسجل ويتقدم لـ مصر ضد إثيوبيا 58 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة 10 من دوري المحترفين ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 3 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة