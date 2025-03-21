تقرير: برنامج علاجي مكثف لاستعادة كانسيلو

يخضع جواو كانسيلو لاعب الهلال السعودي لبرنامج علاجي مكثف لاستعادته مرة أخرى.

وكان كانسيلو قد تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية.

وأعلن الهلال من قبل عن مدة غياب الظهير الأيمن وهي 8 أسابيع.

وحسب صحيفة اليوم السعودية فإن كانسيلو يخضع لبرنامج علاجي مكثف والهدف هو استعادته بعد الدربي ضد النصر.

ومن المقرر أن يواجه الهلال منافسه النصر في المباراة التي ستجمعهما 4 أبريل المقبل.

ويسعى الهلال للفوز على النصر لمواصلة مطاردة اتحاد جدة المتصدر.

بينما يهدف النصر للفوز من أجل تقليص الفارق مع الهلال والابتعاد عن القادسية الذي يتواجد خلف النصر مباشرة.

ويحتل اتحاد جدة صدارة جدور ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة.

ويأتي الهلال خلفه برصيد 57 نقطة.

ويتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة بالتساوي مع القادسية الرابع.

وشارك اللاعب البرتغالي مع الهلال في 31 مباراة خلال الموسم الجاري محرزا هدفين وتمكن من صناعة 11 آخرين.