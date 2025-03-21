إبراهيم عادل خارج مباراة مصر ضد إثيوبيا

الجمعة، 21 مارس 2025 - 21:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم عادل

خرج إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر من قائمة المباراة ضد إثيوبيا بسبب الإصابة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على إثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف اتحاد الكرة المصري عبر حسابه استبعاد اللاعب من المباراة بسبب شعوره بآلام عضلية.

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وخاض إبراهيم عادل هذا الموسم مع بيراميدز 25 مباراة في جميع المسابقات سجل 10 وصنع 11.

وخاض عادل صاحب الـ 23 عاما 14 مباراة دولية سجل خلالها هدفين منها هدف التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 أمام موريتانيا.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن نجح في التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة 2025 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

موعد المباراة

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

المباراة الأولى ضد إثيوبيا ستقام الساعة 11 مساء يوم الجمعة.

بينما تقام المباراة الثانية ضد سيراليون في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل.

القناة الناقلة

وتذيع قنوات أون سبورت مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا وسيراليون.

إبراهيم عادل منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2026
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