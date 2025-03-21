تشكيل إنجلترا – راشفورد أساسي ومشاركة تاريخية لـ برن ضد ألبانيا في ظهور توخيل الأول

الجمعة، 21 مارس 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيل فريقه الأساسي في الظهور الأول ضد منافسه ألبانيا.

ويواجه منتخب إنجلترا منافسه ألبانيا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم.

ويلعب ماركوس راشفورد بشكل أساسي كجناح المنتخب بعد تألقه مع أستون فيلا.

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ويدفع توخيل بمدافع نيوكاسل دان برن بشكل أساسي لتكون مشاركته تاريخية، إذ يعتبر هذا هو الاستدعاء الأول له في تاريخه لمنتخب بلاده في سن الـ32 عاما.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر – إزري كونسا – دان برن – مايلس لويس سكيلي

خط الوسط: ديكلان رايس – كورتيس جونز

أمامهما: ماركوس راشفورد – جود بيلينجهام – فيل فودين

خط الهجوم: هاري كين

وتضم المجموعة كل من إنجلترا وألبانيا وأندورا ولاتفيا وصربيا.

توماس توخيل إنجلترا تصفيات كأس العالم ألبانيا
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