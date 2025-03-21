الإجابة.. هل يشارك برشلونة في كأس العالم للأندية بعد استبعاد كلوب ليون

أثارت صحيفة سبورت الكتالونية جدلا كبيرا بعد حديثها عن إمكانية مشاركة برشلونة في كأس العالم للأندية 2025.

جاء ذلك بعد استبعاد كلوب ليون المكسيكي رسميا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب ازدواجية ملكيته مع باتشوكا.

وذكرت صحيفة سبورت أن الاحتمالات بدأت تشير إلى إمكانية منح المقعد الخالي لأحد الأندية الأوروبية التي لم تتأهل مسبقا حسب التصنيف، وأبرزها برشلونة وليفربول.

وذهب التقرير إلى نقطة أبعد، حيث وضع تصورا لمدى الاستفادة المالية التي ستعود على برشلونة إن تم اتخاذ هذا القرار، وشارك النادي الكتالوني بدعوة ذهبية، مما سينعكس إيجابا وبشكل كبير على سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

ولكن.. هل يبدو الأمر وارد الحدوث؟

هذا ما أوضحته صحيفة موندو ديبورتيفو، التي أجابت بصورة قاطعة: لا يملك برشلونة أي فرصة للمشاركة في مونديال الأندية بدلا من كلوب ليون.

الاحتمال الأكثر منطقية هو انضمام كلوب أمريكا المكسيكي بدلا من مواطنه ليون.

وحتى إن قرر فيفا ضم أحد الأندية الأوروبية، فإن أياكس الهولندي له السبق بناء على التصنيف.

كذلك برشلونة تعيقه قاعدة عدم مشاركة أكثر من ناديين من نفس البلد، في ظل وجود ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالفعل.

وحتى إن قرر فيفا تجاوز هذه القاعدة، فإن ليفربول يسبقه في التصنيف أيضا.

ماذا حدث؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قراره باستبعاد كلوب ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025.

جاء ذلك بسبب ازدواج ملكيته مع نادي باتشوكا المكسيكي أيضا، بالمخالفة للوائح المنظمة للبطولة.

وأوضح فيفا في بيانه الإعلامي أن بديل ليون سيتم تحديده في وقت لاحق.

Top Mexican side Club Leon kicked out of FIFA Club World Cup after failing multi-club ownership rules. Replacement club still tbcpic.twitter.com/HaSkmWv7FR — Martyn Ziegler (@martynziegler) March 21, 2025

وكان كلوب ليون يتواجد في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

بداية القصة من نادي ألاخويلينسي الكوستاريكي الذي قرر اتخاذ إجراء قانوني أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مطالبا بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وجاء بيان النادي كالتالي:

يعلن نادي ألاخويلينسي إنه قدم شكوى رسمية أمام فيفا مطالبا بحقه في المشاركة بكأس العالم المقبل للأندية، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية 2025.

الادعاء مبني على مبادئ قانونية المشاركة المحددة في لوائح البطولة والمتطلبات التي يجب على الأندية مطابقتها للمشاركة.

وبناء عليه فقد كلف النادي مكتب القانون الإسباني الشهير "سبورتيا لو" المعروف بخبرته الواسعة في القانون الرياضي وسجله في حسم القضايا أمام فيفا.

نثق في احترام قواعد البطولة وأن هذه الحالة ستصبح سابقة في الشفافية واحترام القيم الأساسية لكرة القدم التي يدعمها فيفا.

ملكية مزدوجة

يشكو النادي الكوستاريكي لأن ناديي ليون وباتشوكا المكسيكيين ينتميان لنفس المالك، وهو خيسوس مارتينيز.

ويريد النادي الكوستاريكي الفائز بالدوري المحلي 30 مرة، تطبيق القاعدة التي تحظر على الأندية التي تنتمي لنفس المالك التواجد معا في البطولة العالمية.

ألاخويلينسي هو الفريق الأعلى تصنيف في منطقة أمريكا الوسطى، ولهذا يطالب بالمشاركة بدلا من أحد الثنائي ليون وباتشوكا.

ويملك اتحاد كونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى" 4 مقاعد في كأس العالم الأندية، حصل عليهم سياتل ساوندرز الأمريكي، والثلاثي المكسيكي مونتيري وليون وباتشوكا.

بينما يشارك إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي ممثلا عن البلد المضيف بعد فوزه بدرع المشجعين.