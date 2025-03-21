وفاة سيد الحداد نجم الإسماعيلي السابق

توفي إلى رحمة الله تعالى سيد الحداد نجم النادي الإسماعيلي السابق.

ونشر النادي عبر فيسبوك ما يلي:

ينعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، الكابتن سيد الحداد، نجم النادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وقرر النادى إقامة سرادق عزاء لنجمه السابق سيد الحداد بمقر النادى وذلك غدا السبت الموافق ٢٢ مارس.

سيد الحداد من أبناء مدينة التل الكبير بالاسماعيلية، وبدأ لعب كرة القدم بمدرسة الكرة بالنادى الإسماعيلى وتم تصعيده إلى الفريق الأول في منتصف الثمانينات، ضمن الجيل الذي ضم محمد حازم وعماد سليمان وحمادة الرومى ومحمود حسن وأبو طالب العيسوى وعلى أغا وأحمد عبده وصبرى المنياوى ومحسن عبد المسيح وطارق الصاوى وطارق الوحش وعلى غيط وشحتة دسوقى وعلى يونس وحمدى نوح.

وانتقل الحداد في مطلع التسعينيات إلى فريق الاتحاد السكندرى، وزامل فى الفريق الأخضر محمد عمر وطارق العشرى وسيد الثعلبى وطارق عبد الحليم ومحمد ابراهيم وأحمد سارى.

تولى الحداد جميع المناصب الفنية فى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى وكذلك الإشراف على فرق الجمهورية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة سيد الحداد، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.