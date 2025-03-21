سخرية؟ هويلوند يكشف سبب تقليد احتفال رونالدو أمامه بعد التسجيل في البرتغال

الجمعة، 21 مارس 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

هويلوند يقلد احتفال رونالدو أمامه

كشف راسموس هويلوند مهاجم الدنمارك ومانشستر يونايتد عن سر احتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو، في مواجهة أسطورة البرتغال نفسه ومنتخب بلاده.

وكان هويلوند قد سجل هدف فوز الدنمارك على البرتغال في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليحتفل على طريقة رونالدو تحت أنظاره.

وقال هويلوند في تصريحاته لقناة تي في 2 الدنماركية: "كان هذا من أجل نجمي المفضل وليس رغبة في السخرية منه".

أخبار متعلقة:
انتهت الأزمة.. كوبارسي يعود إلى برشلونة رافينيا: مكالمة فليك غيرت مسيرتي.. وهذا رأيي في اللعب مع فينيسيوس نجحت الشكوى الكوستاريكية.. استبعاد كلوب ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية دوري الأمم الأوروبية - لا مقاعد محسومة.. انتصار الدنمارك وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا تتعادل مع هولندا

وأضاف "لقد أثر كثيرا على مسيرتي الكروية والتسجيل أمامه وضد البرتغال أمر كبير للغاية".

وأوضح "لطالما حلمت بتقليد رونالدو وخاصة أمامه. ليس شماتة بل لإظهار الاحترام".

وكشف "أتذكر حين سجل هدفا من ركلة حرة عام 2009. كنت في الملعب ومنذ ذلك الحين أصبحت من أشد معجبيه".

واستطاع منتخب الدنمارك تحقيق الفوز على أرضه أمام كريستيانو رونالدو بهدف دون رد.

وأهدر كريستيان إريكسن فرصة التقدم في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني استطاع البديل راسموس هويلوند من تسجيل هدف اللقاء الوحيد والفوز.

ولأول مرة تنتصر الدنمارك على البرتغال منذ تصفيات يورو 2012.

هويلوند كريستيانو رونالدو البرتغال دوري الأمم الأوروبية الدنمارك
نرشح لكم
أصبح العدد 4.. إيقاف كونيا مباراة إضافية في الدوري الإنجليزي ضربة مزدوجة لـ أرسنال.. إصابة ثنائي دفاع الجنزر تشكيل إنجلترا – راشفورد أساسي ومشاركة تاريخية لـ برن ضد ألبانيا في ظهور توخيل الأول الإجابة.. هل يشارك برشلونة في كأس العالم للأندية بعد استبعاد كلوب ليون انتهت الأزمة.. كوبارسي يعود إلى برشلونة رافينيا: مكالمة فليك غيرت مسيرتي.. وهذا رأيي في اللعب مع فينيسيوس برشلونة يصارع الاتحاد الإسباني لأجل كوبارسي.. وموقفه من المشاركة أمام أوساسونا نص البروتوكول.. كيف أجرى منتخب البرازيل 7 تبديلات أمام كولومبيا
أخر الأخبار
تقرير: الهلال سيطالب بطاقم تحكيم أجنبي لمواجهة النصر 6 دقيقة | سعودي في الجول
الرياضية: عبد الإله العمري ينهي برنامجه العلاجي في قطر 7 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل مصر - زيزو وتريزيجيه ظهيران ضد إثيوبيا.. وأسامة فيصل يقود الهجوم 34 دقيقة | منتخب مصر
أصبح العدد 4.. إيقاف كونيا مباراة إضافية في الدوري الإنجليزي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: برنامج علاجي مكثف لاستعادة كانسيلو 46 دقيقة | سعودي في الجول
ضربة مزدوجة لـ أرسنال.. إصابة ثنائي دفاع الجنزر ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل خارج مباراة مصر ضد إثيوبيا ساعة | منتخب مصر
استراحة دوري السيدات - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 3 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة