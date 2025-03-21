سخرية؟ هويلوند يكشف سبب تقليد احتفال رونالدو أمامه بعد التسجيل في البرتغال
الجمعة، 21 مارس 2025 - 19:18
كتب : FilGoal
كشف راسموس هويلوند مهاجم الدنمارك ومانشستر يونايتد عن سر احتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو، في مواجهة أسطورة البرتغال نفسه ومنتخب بلاده.
راسموس هويلوند
النادي : مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وكان هويلوند قد سجل هدف فوز الدنمارك على البرتغال في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليحتفل على طريقة رونالدو تحت أنظاره.
وقال هويلوند في تصريحاته لقناة تي في 2 الدنماركية: "كان هذا من أجل نجمي المفضل وليس رغبة في السخرية منه".
وأضاف "لقد أثر كثيرا على مسيرتي الكروية والتسجيل أمامه وضد البرتغال أمر كبير للغاية".
وأوضح "لطالما حلمت بتقليد رونالدو وخاصة أمامه. ليس شماتة بل لإظهار الاحترام".
وكشف "أتذكر حين سجل هدفا من ركلة حرة عام 2009. كنت في الملعب ومنذ ذلك الحين أصبحت من أشد معجبيه".
واستطاع منتخب الدنمارك تحقيق الفوز على أرضه أمام كريستيانو رونالدو بهدف دون رد.
وأهدر كريستيان إريكسن فرصة التقدم في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 24.
وفي الشوط الثاني استطاع البديل راسموس هويلوند من تسجيل هدف اللقاء الوحيد والفوز.
هويلوند يفتتح التسجيل لمنتخب الدنمارك ⚽️🇩🇰#دوري_الأمم_الأوروبية#الدنمارك_البرتغالpic.twitter.com/H0LjegLaKK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
ولأول مرة تنتصر الدنمارك على البرتغال منذ تصفيات يورو 2012.