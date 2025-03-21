انتهت الأزمة.. كوبارسي يعود إلى برشلونة

الجمعة، 21 مارس 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

باو كوبارسي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مغادرة المدافع باو كوبارسي لمعسكر منتخب إسبانيا وعودته إلى ناديه برشلونة.

باو كوبارسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال الاتحاد الإسباني في بيان مقتضب:

"بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي تقرر أن يعود اللاعب إلى ناديه برشلونة ليبدأ مرحلة التعافي من الآلام التي يعاني منها في كاحله الأيمن، والتي منعته من إكمال مباراة هولندا على ملعب "دي كويب" في روتردام".

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وكان كوبارسي قد أصيب في مباراة إسبانيا وهولندا أمس الخميس في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية فقد طلب برشلونة عودة كوبارسي بعد إصابته في المباراة، بينما رفض الاتحاد في بادئ الأمر، حيث كان يتطلع لإمكانية مشاركته في مباراة الإياب أمام هولندا يوم الأحد 23 مارس.

الصحيفة ذاتها أوضحت أن برشلونة لا يريد المخاطرة في هذه الحالة، وبالتالي لن يلعب مباراة أوساسونا المقرر لها 27 مارس، التي حدد لها هذا الموعد بعد تأجيلها بسبب وفاة طبيب الفريق.

وكان لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا قد قال بعد المباراة: "كوبارسي عانى من التواء صغير، ونأمل ونريد وجوده معنا يوم الأحد المقبل".

وأضاف " في المجمل ليست إصابة خطيرة، وعلينا متابعته والتأكد من عدم وجود أي مخاطرة".

ولم يصدر الاتحاد الإسباني أي بيان رسمي بشأن حالة مدافع برشلونة حتى الآن.

ويلعب برشلونة ضد أوساسونا يوم 27 مارس بمجرد انتهاء التوقف الدولي، وبدون الثنائي اللاتيني رافينيا ورونالد أراوخو الذي لن يتمكن من العودة قبل ذلك الوقت.

المباراة تأجلت بسبب وفاة طبيب الفريق، وتم إعادة جدولتها في هذا الموعد.

وطلب برشلونة إبعاد المباراة عن فترة التوقف، ولكن قوبل طلبه بالرفض من رابطة الدوري الإسباني التي اعتبرت غياب الدوليين اللاتينيين ليس سببا كافيا.

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