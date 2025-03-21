رافينيا: مكالمة فليك غيرت مسيرتي.. وهذا رأيي في اللعب مع فينيسيوس

كشف رافينيا نجم برشلونة عن نقطة التحول التي قادته للاستمرار والتألق مع ناديه ودور المدرب الألماني هانزي فليك في ذلك.

رافينيا النادي : برشلونة برشلونة

وقال رافينيا في حواره مع قناة جلوبو إسبورتي البرازيلية: "كنت أفكر في مغادرة برشلونة بعد كوبا أمريكا لأنني لم أكن أشعر بالراحة النفسية. كانت مرحلة مضطربة وكل يوم تخرج أخبار عن رحيلي، حتى أتاني اتصال من فليك غير كل شيء".

وأضاف "قدمت موسما أقل من المتوقع وكنت أرى الناس تطالب برحيلي، لم تسر الأمور على ما ينبغي في ذلك الوقت".

وكشف "فليك اتصل بي وطلب مني الحضور قبل اتخاذ قرار الرحيل وقال لي إنه يعتمد عليَّ. هذه كانت نقطة تحول".

وواصل "قلت لزوجتي: إن كان هذا الرجل عادلًا ويرى المجهود الذي أبذله سأجعله يريدني خلال أسبوع ولن يندم. أعتقد الآن أني كنت محقا".

وعن ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية قال: "ليست هدفا شخصيا بالنسبة لي. أريد تسجيل الأهداف وصناعتها والفوز بالألقاب مع برشلونة والبرازيل. عندما تسير الأمور جيدا على المستوى الجماعي يتألق الأفراد بشكل طبيعي".

وأوضح "اعتباري ضمن المرشحين للكرة الذهبية هو انتصار بحد ذاته بعد كل ما مررت به في مسيرتي. أحاول ألا أركز على ذلك، وأوجه اهتمامي للكرة والمباريات والتدريبات".

وعن تأثير الحالة النفسية قال: "في منتصف الموسم الماضي بعد إصابتي كثفت العمل مع الطبيب النفسي، وكل ذلك ساعدني كثيرًا، وجعلني أفهم مكاني ليس فقط في كرة القدم، بل في الحياة كرجل وكأب وكزوج. أعتقد أن هذا الجانب أهم من الاعتناء بالجسد".

وعن نفسه أكمل "أنا شخص يكره الخسارة. لا أحب الخسارة لا في كرة القدم ولا في ألعاب الفيديو ولا في البيت. هذا ما قادني إلى ما أنا عليه ومنحني الرغبة في التطور".

أما عن تغير دوره ومركزه في الموسم الحالي قال: "أفضل التواجد في الملعب بغض النظر عن المركز. أحاول التأقلم مع أي دور طالما أنني أساعد الفريق".

وأوضح "في بداية الموسم الماضي لم أكن أملك هذا الفكر. كنت أركز على اللعب في مركزي فقط. كنت أظن أنه إذا لم ألعب هناك فلن أستطيع اللعب، ثم فتحت ذهني لتحديات جديدة".

وتابع "لا أقول إنه التأقلم، بل إعادة التأقلم. في بداية مسيرتي كنت ألعب على اليسار، ثم انتقلت لليمين وأحببت ذلك. لكنني أدركت أن إعادة التأقلم مهمة لمسيرتي".

وعن علاقته مع رودريجو وفينيسيوس جونيور مهاجمي البرازيل وريال مدريد قال: "الجميع يعرف جودة لاعبي المنتخب. لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين واللعب معهم رائع".

وواصل "في النهاية نريد اللعب مع الأفضل لنقدم الأفضل. لديهما القدرة على إرباك الخصوم، واللعب معهما لصالح فريقي أفضل بكثير من اللعب ضدهما".

وأخيرا عن أهمية الالتزام خارج الملعب للاعب الكرة قال: " في مسيرتي رأيت الجانبين. عشت فترة لم أعتنِ فيها بنفسي أبدا ثم فعلت العكس. أعرف ماذا يعني إهمال هذا الأمر ولذلك أحاول أن أوصل الفكرة للأصغر سنا مثل لامين يامال وبيدري وجافي".

واختتم "الاهتمام بالنفس ليس هراء خصوصا في كرة القدم بمواسم فيها 70 مباراة".