نجحت الشكوى الكوستاريكية.. استبعاد كلوب ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية

الجمعة، 21 مارس 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

كلوب ليون المكسيكي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قراره باستبعاد كلوب ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025.

جاء ذلك بسبب ازدواج ملكيته مع نادي باتشوكا المكسيكي أيضا، بالمخالفة للوائح المنظمة للبطولة.

وأوضح فيفا في بيانه الإعلامي أن بديل ليون سيتم تحديده في وقت لاحق.

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وكان كلوب ليون يتواجد في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

ماذا حدث؟

بداية القصة من نادي ألاخويلينسي الكوستاريكي الذي قرر اتخاذ إجراء قانوني أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مطالبا بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وجاء بيان النادي كالتالي:

يعلن نادي ألاخويلينسي إنه قدم شكوى رسمية أمام فيفا مطالبا بحقه في المشاركة بكأس العالم المقبل للأندية، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية 2025.

الادعاء مبني على مبادئ قانونية المشاركة المحددة في لوائح البطولة والمتطلبات التي يجب على الأندية مطابقتها للمشاركة.

وبناء عليه فقد كلف النادي مكتب القانون الإسباني الشهير "سبورتيا لو" المعروف بخبرته الواسعة في القانون الرياضي وسجله في حسم القضايا أمام فيفا.

نثق في احترام قواعد البطولة وأن هذه الحالة ستصبح سابقة في الشفافية واحترام القيم الأساسية لكرة القدم التي يدعمها فيفا.

ملكية مزدوجة

يشكو النادي الكوستاريكي لأن ناديي ليون وباتشوكا المكسيكيين ينتميان لنفس المالك، وهو خيسوس مارتينيز.

ويريد النادي الكوستاريكي الفائز بالدوري المحلي 30 مرة، تطبيق القاعدة التي تحظر على الأندية التي تنتمي لنفس المالك التواجد معا في البطولة العالمية.

ألاخويلينسي هو الفريق الأعلى تصنيف في منطقة أمريكا الوسطى، ولهذا يطالب بالمشاركة بدلا من أحد الثنائي ليون وباتشوكا.

ويملك اتحاد كونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى" 4 مقاعد في كأس العالم الأندية، حصل عليهم سياتل ساوندرز الأمريكي، والثلاثي المكسيكي مونتيري وليون وباتشوكا.

بينما يشارك إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي ممثلا عن البلد المضيف بعد فوزه بدرع المشجعين.

كلوب ليون كأس العالم للأندية
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